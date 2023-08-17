Toprak altında 1700 yıllık villa
Balıkesir'in Edremit ilçesinde kazı çalışmaları sürdürülen Antandros antik kentinde milattan sonra 300 yıllarında yapıldığı tahmin edilen bin yaşındaki ikinci bir "Roma villası" kalıntılarına rastlandı.
Ege Üniversitesi Klasik Arkeoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gürcan Polat başkanlığında başlanan 22. kazı döneminde, Roma dönemine ait M.S 300 yıllarına ait ikinci bir villa için çalışmalar başlatıldı.
Yeni bulgular doğrultusunda çalışmaların devam ettiğini ifade eden Polat, “Antandros 2023 sezonu bu sene 10 Temmuz'da ekibin Altınoluk'a gelmesiyle birlikte başladı. Tabii çok fazla yoğun ot birikimi vardı. Önce ot temizliğiyle başladık ve hemen arkasından da kazı çalışmaları takip etti. Bu sene iki farklı alanda çalışmalarımızı yürütüyoruz. Bunlardan bir tanesi Roma villası olarak nitelendirdiğimiz yamaç ev sektörü” ifadelerini kullandı.
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