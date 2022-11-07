"Toprakla Şekillenen Bir Ömür" sergisi KTSM’de

07 Kasım 2022 Pazartesi, 15:56

Çağdaş seramiğin önemli temsilcilerinden ve Türkiye'de alanında en çok eser veren sanatçılarından biri olan Mustafa Tunçalp’in, Kale Grubu'nun 65'inci yılına özel olarak hazırladığı "Toprakla Şekillenen Bir Ömür" sergisi 4 kasım ile 4 aralık tarihleri arasında KTSM’de ziyaret edilebilecek.

Sergi, seramiğin farklı formlarda kullanılmasıyla ortaya çıkmış yaklaşık 100 eserden oluşuyor. Sergideki tüm eserler, 1962 yılında Kaleseramik’te başladığı stajla Kale Grubu ile tanışan, 1970'ten itibaren Kalebodur Sanat Atölyesi'nde birikimlerini gençlere aktaran Mustafa Tunçalp’in elinden çıkıyor.

Toprağı, zihninde tasarladıklarını gerçekleştirmek için kullandığı mucizevi bir malzeme olarak nitelendiren ve eserlerinde soyut kuş figürünü yoğun olarak kullanıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Tunçalp, özgür kuşların ve özgür insanların "İyi Bak Dünyana" temasıyla örtüştüğünü kaydetti.

KTSM’nin galeri katına yayılan eserler, ziyaretçilere 50 yılı aşkın bir dostluğun kıymetini hatırlatıyor. Mustafa Tunçalp’in Kale Grubu’nun kurucusu İbrahim Bodur’la başlayan sanat serüveninin en anlamlı buluşması olarak adlandırdığı bu sergisi 4 Aralık'a kadar KTSM’de ziyaret edilebilecek.

Kale Grubu Başkanı ve Üst Yöneticisi (CEO) Zeynep Bodur da Çanakkale Kaleseramik fabrikasında açılışının yapıldığı ve ardından "Troya Kültür Yolu Festivali"nde yer alan serginin yeni durağının KTSM olduğunu vurguladı.

KTSM olarak bu sergiye ev sahipliği yapmaktan dolayı büyük mutluluk duyduklarını belirten Bodur, "Babam merhum İbrahim Bodur ve kıymetli sanatçı Mustafa Tunçalp’in 50 yıllık dostluğunu bir kez daha yad etmek amacıyla Grubumuzun 65'inci yılına özel olarak hazırlanan 'Toprakla Şekillenen Bir Ömür' sergisinin anlamı benim için çok büyük. Değerli sanatçı Mustafa Tunçalp’e dünden bugüne tüm katkıları için teşekkürlerimi sunuyorum" ifadelerini kullandı.

Karaköy Hafıza

Verilen bilgiye göre, uzun bir süre Kale Grubu’nun ilk genel merkezi olarak kullanılan KTSM binasının altıncı katında yer alan ve İbrahim Bodur’un özel eşyalarının bulunduğu Kale Hafıza Karaköy’de de Mustafa Tunçalp’in eseri yer alıyor.

Sergiyi ziyaret edecek olanlara İbrahim Bodur’un anılarına ve kişisel eşyalarına tanıklık ederek zamanda yolculuk yapabilme imkanı sunuyor. Katılımcılar, yapımcı ve sunucu Zuhal Demirarslan tarafından Kale Grubu’nun 65. Yılı sergisi için özel hazırlanan "Toprakla Şekillenen Bir Ömür: Mustafa Tunçalp" belgeselini de KTSM asma katta izleyebilecek.