Trabzon'da 'Kapıların Kısa Ansiklopedisi' tiyatro oyunu sahnelendi

8.05.2026 21:35:00
"Kapıların Kısa Ansiklopedisi" oyunu 26. Uluslararası Karadeniz Tiyatro Festivali kapsamında sahnelendi.

İtalya I Gordi Tiyatrosunun "Kapıların Kısa Ansiklopedisi" oyunu, Trabzon'da sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğünce düzenlenen 26. Uluslararası Karadeniz Tiyatro Festivali kapsamında, Riccardo Pippa ve Giulia Tollis'in kaleme aldığı oyun, Trabzon Devlet Tiyatrosu Haluk Ongan Sahnesi'nde sahnelendi.

Pippa'nın yönetmenliğini de yaptığı "Kapıların Kısa Ansiklopedisi" oyunu, hayatı şekillendiren gerçek ya da hayali kapılar üzerinden bekleyişin ve insan kırılganlığının şiirsel envanterini sahneye taşıyor.

Festival kapsamında çocuklara yönelik İzmir Devlet Tiyatrosunca "Kırmızı Kanatlı Baykuş" oyunu Trabzon Sanatevi'nde, Erzurum Devlet Tiyatrosunun "Helezon" oyunu Hamamizade İhsan Bey Kültür Merkezi'nde sahne aldı. "Karagöz Hacivat Gölge Oyunu Tasvir Yapım ve Oynatım Atölyesi" ise Halil Ayan Salonu'nda gerçekleştirildi.

Festival, 15 Mayıs'a kadar çeşitli etkinliklerle devam edecek.

Afife Tiyatro Ödülleri'ndeki ödülünü tutuklu Can Atalay’a ithaf etti 28. Afife Tiyatro Ödülleri gecesinde “Yardımcı Rolde Yılın En Başarılı Kadın Oyuncusu” ödülünü kazanan Pınar Yıldırım, ödülünü tutuklu bulunan avukat ve milletvekili Can Atalay’a ithaf etti.
Haldun Dormen’in anıldığı gecede 28. Afife Tiyatro Ödülleri verildi Yapı Kredi Afife Tiyatro Ödülleri 7 Mayıs akşamı Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen törenle verildi. Sunuculuğunu Demet Evgâr ve Atılgan Gümüş’ün üstlendiği, aralarında Suna Keskin, Göksel Kortay, Tülin Oral, Nisa Serezli’nin de olduğu Dormen Tiyatrosu’nda çalışmış olanlar tarafından ödüllerin verildiği gece boyunca, Ocak ayında yaşamını yitiren, Türk tiyatrosunun efsane ismi Yapı Kredi Afife Tiyatro Ödülleri’ni 30 yıldır düzenleyen fikir babası Haldun Dormen anısına hazırlanan özel içeriklerle anıldı.
'Satıcının Ölümü', 4 temsille bu ay tiyatroseverlerle buluşuyor Prömiyerinden bu yana kapalı gişe sahnelenen "Satıcının Ölümü" oyunu bugün, 20, 21 ve 22 Mayıs'ta izleyiciyle buluşacak.