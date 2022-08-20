Trabzon'da Sultan Murat Yayla Şenlikleri başladı
Trabzon'un Çaykara ilçesinde Sultan Murat Yayla Şenlikleri başladı.
Trabzon'un Çaykara ilçesine bağlı Sultan Murat Yaylası'nda geleneksel olarak düzenlenen yayla şenliklerine, AK Parti Trabzon Milletvekili Adnan Günnar, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu ve eşi Sevcan Zorluoğlu, Çaykara Kaymakamı Muhammet Güzel, Dernekpazarı Kaymakamı Anıl Adıgüzel, Çaykara Belediye Başkanı Hanefi Tok, Dernekpazarı Belediye Başkan Vekili Ersin Akyol ve yurttaşlar katıldı.
Günnar, burada yaptığı konuşmada, "Büyükşehir Belediye Başkanımız Murat Zorluoğlu'nun bu bölgeye katkısını biliyoruz. Kendisini iyi biliyoruz. Çünkü 18 ilçemizde hizmetlere imzasını atıyor. Ayrım yapmıyor. Ben yayla uşağı değilim ama yayla şenliklerini kaçırmam. Herkese iyi eğlenceler diliyorum" dedi.
Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu da koronavirüs salgını döneminde şenliklerin yapılamadığını hatırlatarak, "Bu sene çok şükür sadece Sultan Murat'ta değil, Trabzon'un her yaylasında, her meydanında, her ilçesinde yeniden kemençe sesi yankılanıyor, horon halkaları oluşturuluyor" diye konuştu.
Zorluoğlu, "Sultan Murat Yaylası festivale dönüşecek bir şenliği fazlasıyla hak ediyor. Bunu da inşallah önümüzdeki yıllardan itibaren yapacağız. Birlik ve beraberlik içinde nice güzel günlerde, şenliklerde bir araya gelme ümidiyle organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.
Konuşmaların ardından Günnar, Zorluoğlu ve katılımcılar, etkinlik alanındaki stantları gezdi.
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