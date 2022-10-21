Travis yine hayal kırıklığına uğratmadı

21 Ekim 2022 Cuma, 04:00

Travis, son olarak önceki gün Zorlu PSM’de sevenleriyle buluştu. Bir önceki konserleri de dört yıl önce yine Zorlu PSM’deydi. Solist Fran Healy, “Dört yıl mı oldu, hiç fena değil” derken tekrar Türkiye’ye gelmekten ne kadar mutlu olduklarını söyledi. Bu sefer şarkı seçimleri daha da netti. Konserin ilk bölümünde baştan sona sırasıyla 2001 tarihli “The Invisible Band” albümünü çaldılar. Zaten konser de bu albümün 20. yılı anısınaydı, kimse de memnuniyetsiz değildi bu durumdan. Çünkü albümde başta “Sing”, “Side”, “Flowers in the Window”, “Last Train” gibi hemen hemen herkesin sevdiği “hit” şarkılar vardı. Bu bölümde ses biraz sorunluydu. Healy de seyirciden aldığı geri bildirimleri tonmaysterine iletti ve sonradan bu problem çözüldü.

İKİ İYİ SÜRPRİZ

İlk bölüm bittiğinde Healy yine seyirciyle etkileşim halindeydi, gidip geri geleceklerini ve diğer şarkılarını çalacaklarını söyledi. Döndüğünde de güzel bir sürprizi vardı; “Writing to Reach You” parçasının çıkış hikâyesini anlattı, şarkıda neden efsane İngiliz grup Oasis’in “Wonderwall” şarkısının isminin geçtiğini söyledi, o yıllarda her yerde bu şarkının çalındığından söz etti. Hatta bir gün konserlerini izlemeye gelen Oasis’ten Noel Gallagher’ın kendilerini övdüğünü belirtti. Sonra “Wonderwall”u da söyleyerek Oasis’e selam yolladı.

Ardından yine diğer albümlerden sevilen şarkılarını çalan Travis’in ikinci sürprizi de konser biterken gerçekleşti. Grup, kapanışını bir diğer efsane topluluk AC/DC’nin “Back in Black” şarkısıyla yaptı. Özetle, salonu tamamen dolduran izleyici büyük bir çoğunlukla istediğini aldı ve yine bir Travis konserinden mutlu ayrıldı.