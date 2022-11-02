02 Kasım 2022 Çarşamba, 20:59

Yönetmenliğini Serdar Gözelekli’nin üstlendiği dizinin senaryosunu Ayla Hacıoğulları ve Vilmer Özçınar kaleme aldı. Dizinin başrollerini Ayça Bingöl, Alp Navruz, İrem Helvacıoğlu ve Mesut Akusta paylaşıyor.

Conrad İstanbul Bosphorus’ta ilk bölüm izlemesine katılan TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı, gösterim öncesi yaptığı açıklamada şiddetin önlenmesine yönelik farkındalık oluşturmak için diziye imza attıklarını belirterek, "2021-2022 sezonunu biz TRT 1 olarak raytinglerde birinci sırada tamamladık. Bu sezona baktığımızda Alparslan Büyük Selçuklu, Gönül Dağı, Teşkilat dizilerimiz yayınlandıkları gün, gün birinciliğini elde ediyor. Dolayısıyla biz yeni dizimizin de aynı başarıları elde edeceğinden eminiz" dedi.

Sobacı, dizinin kadına yönelik şiddetin önüne geçilmesi için mesaj vereceğinin altını çizerek, şunları kaydetti:

"Derdimiz, tabiri caizse şiddetin ayazında kalmış; bu yetişkin olabilir, çocuk olabilir, her türlü ferdin, o şiddetten aldığı kalıcı yaralara ayna tutmak ve o yaraların yenilenmemesi için bir farkındalık oluşturmak. Türkiye'nin kamu yayıncısı olarak babaların, ebeveynlerin, evlatların her türlü sevgisini doyasıya gösterdiği, evin bir cennet parçasına dönüştüğü bir aile ortamının, ikliminin yeşermesine katkı sunmak için bu projeye imza atmak istedik."

"Bir kadının sesi olmak gurur verici bir şey"

Oyuncu Ayça Bingöl, diziye ilişkin yaptığı açıklamada, "Cennet, öldükten sonra bıraktığı o mektup ve mektubun açtığı yol ile birlikte aslında belki 38 yıl boyunca yapamadığı şeyi, çocuklarını gerçek anlamda değiştirip, dönüştürüp, büyütüp tekrar doğurmayı gösterecek bize" ifadelerini kullandı.

Oyuncu İrem Helvacıoğlu da şiddetin durdurulmasının önemine işaret ederek, "Bir kadının sesi olmak gerçekten gurur verici bir şey. Şiddet, dünyanın her yerinde yaşanan bir şey olduğu için ve ülkemizde de yaşanan bir durum olduğu için bunu bir kadın olarak kelimelere dökmek çok zor" değerlendirmesinde bulundu.

Oyuncu Mesut Akusta ise dizinin ortaya koyacağı etkiye dikkati çekerek, yapımın Atike Hınçlıer'in Yürek Çıkmazı romanından uyarlandığını dile getirdi.

Gösterime TRT Genel Müdür Yardımcıları Muhammed Ziyad Varol, Mustafa Malkoç ve Ömer Faruk Tanrıverdi, TRT yöneticileri, dizinin yapım ekibi ve oyuncular katıldı.

Her salı akşamı izleyiciyle buluşacak dizi, kişilik bozukluğu yaşayan bir adamın ve çocuklarıyla birlikte hayata tutunmaya çalışan bir kadının duygu yüklü hikayesini ekranlara taşıyacak.