True Detective yaratıcısı, Blumhouse için bir korku filmi üzerinde çalışıyor...

Yayınlanma: 05.11.2023 - 23:04

Güncelleme: 05.11.2023 - 23:04

True Detective dizisinin yaratıcısı Nic Pizzolatto, Blumhouse ile bir korku filmi projesi üzerinde çalıştığını açıkladı. Pizzolatto, Austin Film Festivali'nde bir panel sırasında bu işbirliği hakkında detayları paylaştı.

Pizzolatto, Blumhouse'un kendisiyle iletişime geçtiğini ve bir uzun metrajlı korku filmi yazıp yönetmesi için anlaştığını belirtti. İlerleyen dönemlerde senaryo çalışmalarının başladığını da ekledi. Pizzolatto, "Blumhouse benimle bir korku filmi yazıp yönetmem için sözleşme yaptı ve ben de onlara geçen hafta senaryosunu verdim" dedi.

Pizzolatto, henüz senaryo hakkında fazla detay vermemekle birlikte, projenin bir tür gizli dedektif hikayesi olduğunu açıkladı. True Detective dizisinin izleyicileri, bu tarzın yaratıcısının korku türünde nasıl bir iş çıkaracağını heyecanla bekliyor.

Nic Pizzolatto, True Detective dizisi ile büyük beğeni kazanmış ve suç drama türünde çığır açan bir işe imza atmıştı. Ayrıca, film dünyasında da adından sıkça söz ettiren bir yazar ve senarist olarak tanınıyor. Bu işbirliği, korku filmi severler için heyecan verici bir gelişme olarak görülüyor...