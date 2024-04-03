True Detective yıldızı Chris Pratt ile Mercy'de yer alacak...

Yayınlanma: 03.04.2024 - 14:58

Güncelleme: 03.04.2024 - 14:58

True Detective yıldızı Kali Reis, Chris Pratt ve Rebecca Ferguson'lu yeni bilim kurgu gerilim filmi "Mercy"ye katıldı. Reis, bu bahar çekimlerine başlanacak olan ve 15 Ağustos 2025'te vizyona girmesi planlanan filmde Pratt, Ferguson ve Annabelle Wallis ile birlikte yer alacak.

Timur Bekmambetov'un yöneteceği film, yakın gelecekte büyük suçların arttığı bir dönemde geçiyor. Hikaye, bir dedektifin (Pratt), şiddet içeren bir suçla itham edilmesi ve masumiyetini kanıtlama mücadelesini konu alıyor. Senaryo Marco van Belle tarafından kaleme alınırken, Charles Roven yapımcı olarak projede yer alıyor.

Kali Reis, True Detective dizisindeki performansıyla tanınıyor. Reis'in oyunculuk kariyerindeki ilk televizyon rolü Jodie Foster'ın karşısında olduğu Night Country adlı yapımda oldu. Ayrıca 2021 yapımı Catch the Fair One filminde senaryo yazarı ve başrol oyuncusu olarak yer aldı. Reis, Asphalt City ve Wind River gibi önemli yapımlarda da rol aldı ve yakında Wind River: Rising filminde de yer alacak.