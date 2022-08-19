Tunceli'de dere ıslahı çalışması sırasında "tarihi taş kemerli köprü" bulundu

19 Ağustos 2022 Cuma, 11:49

Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) 93. Şube Müdürlüğü ekipleri, Elti Hatun Mahallesi'nde dere ıslahı ve onarım çalışması yaptıkları esnada tarihi bir köprüye rastladı.Alandaki çalışmayı durduran ekipler, daha sonra durumu İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Tunceli Müzesi Müdürlüğüne bildirdi.

Bölgeye giden müze ekibi, yaptıkları incelemede köprünün 2. Dönem Anadolu Türk Beyliklerine ait dönemsel özellikler yansıttığını tespit etti. Tarihi taş köprünün plan ve mimari özellikleri bakımından tescillenmesi için çalışma başlatıldı.