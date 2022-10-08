'Turan Erol'a Saygı' sergisi açıldı

08 Ekim 2022 Cumartesi, 02:00

Prof. Dr. Erol’un öğrencilerinden; Adem Genç, Alaettin Koçak, Atilla Atar, Bünyamin Özgültekin, Ertuğrul Saraç, Feridun Işıman, Güner Pir, Hasan Akın, İhsan Çakıcı, Metin Yurdanur, Münir Yücel, Nihat Kahraman, Numan Arslan, Osman Dinç, Remzi Savaş, Veysel Günay, Yalçın Gökçebağ, Yusuf Toprak ve Zahit Büyükişliyen gibi sanatçıların, hocalarına saygı göndermesiyle sundukları yapıtlardan oluşan “Hocaların Hocası Turan Erol’a Saygı” sergisi Çağdaş Sanatlar Merkezi’nde Füreya Koral Sergi Salonu’nda açıldı.

Koordinatörlüğünü Elif Erol ve Nihat Kahraman’ın yaptığı serginin küratörlüğünü ise İbrahim Karaoğlu üstlendi.

(‘Mavili Tekne’ adlı yapıt.)



‘SANAT ATÖLYESİ’ 13 EKİM’DE

20 Ekim’e kadar sürecek karma sergi ile birlikte Prof. Dr. Erol’un adını taşıyan Sanat Atölyesi de 13 Ekim’de Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi’nde açılacak.

Atölyede üniversitelerin güzel sanatlar fakülteleri bölümlerine ve güzel sanatlar liselerine hazırlanacak öğrenciler, temel sanat eğitimi, sanat tarihi eğitimi, model/imgesel çizim ve heykel dersleri alabilecek.

Sanat atölyesinde öğrencilere bütün disiplinleri tanıma fırsatı sunulurken tercih ettiği ve yetenekli olduğu alanda kendini geliştirmesi konusunda rehberlik hizmeti de verilecek.



