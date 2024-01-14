Turhan Selçuk’un çizgileri Adana’da

Yayınlanma: 14.01.2024 - 03:00

Güncelleme: 14.01.2024 - 03:00

Çukurova Belediyesi ve Adana Tabip Odası işbirliği ile yapımı tamamlanan 100. Yıl Kültür ve Sanat Merkezi’nin sergi salonu, önceki akşam yapılan açılış töreniyle sanatseverlerle buluştu. Gazetemizin çizeri Turhan Selçuk’un karikatürlerinden seçki olan “Söz Çizginin” sergisiyle hizmete başlayan kültür merkezinin açılışına Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, Türk Tabipleri Birliği (TTB) İkinci Başkanı Doç. Dr. Ali İhsan Ökten, Adana Tabip Odası Başkanı Ahmet Suntur, gazetemizin yazarı ve Turhan Selçuk’un kızı Aslı Selçuk ile serginin küratörü Dr. Haluk Uygur katıldı. Sergi 27 Ocak’a kadar açık kalacak. Kültür merkezinin müdürlüğünü de tiyatro sanatçısı ve oyuncu Melih Rahmi Akyol yapacak.

‘SAYGI SERGİSİ’

Açılış töreninde konuşan TTB İkinci Başkanı Ökten, “Turhan Selçuk’un eserlerine baktığımızda geçmişte de zorluklar yaşandığını görüyoruz. Geçmişten bugüne baktığımızda aradaki fark şudur: Turhan Selçuk bu eserlerini şimdi çizseydi ya hakkında açılmış onlarca dava olacaktı ya da birçok meslektaşı gibi hapishanede olacaktı. Bu sergi aynı zamanda Turhan Selçuk’a saygı sergisidir” ifadelerini kullandı.

Küratör Uygur da “Sanat yalnızca duvarlara astığımız tablolar değildir. Sanat bu eserleri üreten kişilerin düşünme alanlarıdır. Sanat fabrikalarda mühendis, hastanelerde doktor, okullarda öğretmen olarak karşımıza çıktığı zaman, yani Turhan Selçuk’ların Yaşar Kemal’lerin düşünme alanını bizim buluşma alanımız yaparsak, o zaman bir şeyleri değiştirebiliriz” diye konuştu.

‘CUMHURİYET ÇOCUKLARI’

Turhan Selçuk’un kızı Aslı Selçuk, 1930’lar ve 40’larda, yazına, karikatüre değer verildiğini ve günümüzde ne yazık ki bu değerlerin sarsıldığını belirterek, “Şimdilerde Adana’da birlikte vakit geçiren İlhan Selçuk, Turhan Selçuk, Orhan Kemal, Yaşar Kemal, Abidin Dino ve Arif Dino’nun yarattığı dayanışmanın, paylaşımın yeniden yakalanacağına pek inanmıyorum. Babam ve amcamın yaşamlarında olduğu gibi ne güzeldir ki Adana benim yaşantımda da önemli bir kente dönüştü. Bugün 100. Yıl Kültür ve Sanat Merkezi’ni açıyoruz. Turhan Selçuk da İlhan Selçuk da Cumhuriyet çocuklarıydı. Cumhuriyetin içine doğdular. Yaşamları boyunca Cumhuriyet Aydınlanmasını savundular” dedi.

Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin ise “Kültür ve sanatla ilgili bir etkinlik olduğu zaman çok heyecanlanıyorum. Bugün de öyle günlerden bir tanesi. Turhan Selçuk, Adana’da doğmasa da ilk çizgilerini Adana Erkek Lisesi’nin sıralarında çizdi ve Adanalı’dan daha fazla Adanalı olmuştur. Adananın adını dünyaya duyurmuş büyük bir değerimizdir” ifadelerini kullandı.