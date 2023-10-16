Türk dizileri dünyanın gözdesi: Cannes'da 108 ülkenin ilgi odağı oldu

Yayınlanma: 16.10.2023 - 13:25

Güncelleme: 16.10.2023 - 13:33

TV ve yapım sektörü fuarı MIPCOM, Fransa'nın Cannes kentinde kapılarını açtı.

Fuarın açılışında konuşan Şekip Avdagiç, "heyecan", "aşk" ve "dram" içerikleriyle bir klasik haline gelen Türk dizilerinin dış pazarlara satış anlaşmalarının MIPCOM kapsamında imzalanmaya başlandığını aktardı.

Türk dizilerinin Orta Doğu ve Körfez ülkelerinde 17'nci, Latin Amerika'da ise 10'uncu yılını kutladığını aktaran Avdagiç, "Türk dizileri, ihracat yaptığı 17 yılda küresel pazarların duygu dünyasına öyle girdi ki hangi diziyi üretirsek daha senaryo aşamasında ilgi odağı oluyor ve yüzde 80'i yayına girmeden kapışılıyor" ifadelerini kullandı.

Avdagiç, sektörün, bu disiplinin de getirdiği başarıyla özellikle Orta Doğu ve Latin Amerika'da alıcılara dizi daha yayına girmeden bile satış yapabildiğini vurgulayarak, bunun, sektörün kendini ispatladığının da bir göstergesi olduğunu kaydetti.

Türk içerik sektörünün paydaşlarının yeni satış sezonuna başarıyla girmelerine şahitlik etmekten memnuniyet duyduklarını ifade eden Avdagiç, iyi üretilmiş Türk TV içeriğine talebin giderek arttığını söyledi.

"TÜRK DİZİLERİ GEÇEN 17 YILDA İZLENMEDİK ÜLKE BIRAKMADI"

Avdagiç, "Türk dizileri geçen 17 yılda neredeyse izlenmedik ülke bırakmadı. Zengin içerik dünyamızın başarı hikayesini, Türk dizileri gibi adeta bir solukta izliyoruz. İhracatta da yine dizilerimizdeki gibi sürükleyici bir tempoda ilerliyoruz." şeklinde konuştu.

Türk dizi sektörünün başarısının arkasındaki unsurları da değerlendirerek, şunları kaydetti:

"Duygusal bir milletiz. Bu özelliğimizi dizilerde çok iyi yansıtıyoruz. Diziler, ortak duygumuzu yansıtmayı başarıyor. Türk oyuncularımız çok yetenekli, dünyaya hitap ediyoruz. Başarımız köklerimizden kaynaklanıyor. Prodüksiyon kalitemizle duyguları dizilerde çok iyi veriyoruz. Ayrıca Türk dizilerinin çok tutulması gösteriyor ki Türklerin hem kendi halkına hem de dünyaya söyleyecek sözleri var. Bu sözleri diziler yoluyla da tüm dünyada yankı buluyor.

Türk dizileri 17 yıldır soluksuz izlenen bir maceranın adı. Şu kadar dolarlık dizi ihracatı yaptık diye sınırlamayacağım. En doğrusu etki alanı milyarlarca dolar demek olur. Çünkü devam eden kontratlar var ve sektörün tabiatı gereği bazı anlaşmaların içerikleri bilinmiyor. Geleneksel TV'lerin yanı sıra yerli ve yabancı dijital platformlar var. Youtube var, internet siteleri var. Çok popüler bir Türk dizisinin bir bölümünün dünya hasılatının 600 bin doları geçebildiğini söyleyebiliriz."

"TÜRKÇE'NİN YAYGINLAŞMASINA KATKI SAĞLIYOR"

Türk dizilerinin o ülkenin dilinde alt yazılı ama Türkçe sesli izlenmesinin de önemli bir başarı olduğunu, bunun Türkçe'nin küresel bir dil olarak yaygınlaşmasına katkı verdiğini belirtti.