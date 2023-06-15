Türk Halk Müziği Sanatçısı Ekrem Çelebi yaşamını yitirdi

Kırşehirli saz ve söz sanatçısı olan Ekrem Çelebi yaşamını yitirdi. Acı haberi Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 15.06.2023 - 12:04
Türk Halk Müziği Sanatçısı Ekrem Çelebi yaşamını yitirdi
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Türk Sanat Müziği sanatçısı Ekrem Çelebi, 70 yaşında hayatını kaybetti. Çelebi, İç Anadolu ve Bozlak müziğinin temsilcisi olarak tanınıyordu.

Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, acı haberi sosyal medya hesabından duyurdu.

Ekicioğlu, söz konusu paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Bozlak Ustası Ozanımız Ekrem Çelebi'nin vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesi ve sevenlerine başsağlığı dilerim."

EKREM ÇELEBİ KİMDİR?

Ekrem Çelebi, 1952 yılında Kırşehir’in Çiçekdağı ilçesine bağlı Ömeruşağı köyünde doğdu. İlkokulu köyünde bitirdi, imkansızlıklar nedeniyle eğitimine devam edemedi. Babasının getirdiği saz küçük yaşlarda müzikle tanışmasına vesile oldu. Düğünlerde sahne almaya başladı ve aranan isimlerden biri oldu. 16 yaşında (Nuhun Gemisi) adını verdiği ilk plağını yaptı. 35 yaşında ise ilk kasetini çıkardı. 

17 yaşında evlenen Ekrem Çelebi 4 çocuk babası. 


Ekrem Çelebi Türk halk müziği

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