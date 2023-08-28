Mutlaka dinleyin! Cümbüş Cemaat ve Selin Sümbültepe'den yeni şarkı: 'Meyhaneci'

Yayınlanma: 28.08.2023 - 15:56

Güncelleme: 28.08.2023 - 16:30

Müzik grubu Cümbüş Cemaat ve Selin Sümbültepe, yeni teklileri 'Mehyaneci'yi yayınladı.

Dijital platformlarda yayınlanan şarkının tanıtım bülteninde şu ifadeler yer aldı:

"Selin Sümbültepe efkarını dağıtmak için ‘Meyhaneci’ ye Hayyam’dan bir dizeyle seslendi. 'Aman derdi az getir, ipek telli saz getir.' Bu dize Selin’in ağzından, aklında epeydir yer etmiş Gitkin’in bir melodisiyle çıkıverdi. Selin derdini dökerken, meyhanenin kapısında Cümbüş Cemaat belirdi, peşinde Sillyboy’s Ghost Relatives fazla keder yaramaz, bu devran elbet döner, haydi gel içelim diyerek masaya oturdular. Dert dünyanın derdi olunca merhem olacak şarki da dünyanın pek çok yerinden nüveler içeriyor. Hatta dert salt bu zamanın derdi olmadığından müzik tarihinden referanslarla da bezeli. Meyhaneci pek çok müzisyenin katılımıyla meydana gelmiş bir ortak yapim ve karakterini de bundan alıyor. Umarız böylece kederiyle baş etmek isteyenlerle hep beraber kadeh kaldırılır, çalınıp söylenir."

CÜMBÜŞ CEMAAT KİMDİR?

Cümbüş Cemaat, geleneksel müzikleri pek çok müzisyenin dokunuşu ile formlara dayalı kalmadan yorumluyan, bunun yanı sıra beste çalışmalarıyla bgilinen bir müzik grubudur.

Bugüne kadar pek çok mekân ve festivalde sahne alan Cümbüş¸ Cemaat, ünlü¨ yönetmen Tony Gatlif' in 2017 yılında yaptığı ‘Djam’ filminde yer aldı ve Cannes Film Festivalindeki prömiyeri öncesinde bir de konser verdi.

Shantel ile birlikte kayıtlarını Frankfurt’ta tamamladıkları albüm "İstanbul" Essay Recordings etiketiyle 8 Mayıs 2020’de yayınlandı.

2023 yılına yeni albüm hazırlıkları ile başlayan Cümbüş¸ Cemaat bu albümden ilk tekli "Mumya"yı 10 Mart 2023’te bağımsız olarak yayınladı.

SELİN SÜMBÜLTEPE KİMDİR?

Hatay’da doğan Selin Sümbültepe, 2000 yılında lise eğitimi için Mersin Üniversitesi Devlet Konservatuarı Flüt Bölümü’ne girdi. 2007 yılında üniversite eğitimi için Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuarı’na geçiş yaptı. İstanbul’a geldiği andan itibaren vokal kariyeri için çalışmalara başladı. Klasik müzik eğitiminin yanında birçok farklı sahnede geri vokal olarak yer alma imkanı buldu. 2010 yılından itibaren kendi müziğini üretmeye ve 2014 yılından itibaren kendi sahnesini yapmaya başladı. 2017’nin Aralık ayında ilk albümü Cızgan'ı dinleyicisi ile buluşturdu. 2021 senesinde ise ikinci stüdyo albümü olan Ben Estim, Sen Esme dinleyicisi ile buluşturdu.