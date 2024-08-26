Türk popunun yıldız ismi Hande Yener yeniden sahnede: Türkiye turnesi başlıyor

Yayınlanma: 26.08.2024 - 11:04

Güncelleme: 26.08.2024 - 11:04

Türk pop müziğinin efsane isimlerinden Hande Yener, hit şarkılarıyla yeniden sahnelere dönüyor. Sevilen sanatçı, Eylül ayında vereceği konserlerle hayranlarıyla buluşacak. Hande Yener, 7 Eylül’de İstanbul Maximum Uniq Hall, 13 Eylül’de Bursa Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu, 21 Eylül’de Ankara Oran Sahnesi ve 29 Eylül’de İzmir Tarihi Havagazı Fabrikası’nda konser verecek. Konser biletleri, Türkiye’nin etkinlik biletleme platformu Biletinial üzerinden satışa sunuldu.

Müzik kariyerine 2000 yılında çıkardığı ilk albümü Senden İbaret ile adım atan Hande Yener, pop müziğin en sevilen isimlerinden biri olmayı başardı. Sen Yoluna Ben Yoluma (2002) ve Aşk Kadın Ruhundan Anlamıyor (2004) gibi albümleriyle listelerde zirveye çıkan Yener, 2007 yılında Nasıl Delirdim? albümüyle elektronik müziğe yöneldi. Ancak daha sonra pop müziğe geri dönerek Mükemmel (2014) ve Hepsi Hit (2016-2017) albümleriyle başarısını sürdürdü.

5 Altın Kelebek ve 4 Kral Türkiye Müzik Ödülü’nün sahibi olan Hande Yener, değişen imajı ve müziğiyle yıllar boyunca pop müziğin öncülerinden biri olarak kalmayı başardı. Eylül ayındaki konser serisiyle, hem eski hitleri hem de yeni şarkılarıyla dinleyicilerine unutulmaz anlar yaşatmaya hazırlanıyor.