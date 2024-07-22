Küslük bitti: Hande Yener ve Demet Akalın sahnede buluştu
11 yıllık küslüğü 2018'de bitiren Hande Yener ve Demet Akalın aynı sahnede buluşunca sosyal medyada yorumlar gecikmedi. İkilinin sahnede şarkı söyledikleri anlara "Bir dönem kapandı" yorumları geldi.
Hande Yener ve Demet Akalın yıllarca küs kaldı. Demet Akalın ile 11 yıllık küslüklerini 2019'da bitiren Yener, küslüklerin anlamsız olduğunu ifade etmişti.
O dönem Hande Yener, "Küslükler unutuluyor. Neden kavga ettiğinizi bile hatırlamıyorsunuz. Bakın biz Demet'le barıştık. Niye kavga ettiğimizi unutmuşuz" demişti.
Demet Akalın yıllar sonra Hande Yener'in sahnesine konuk oldu. Bir de üstüne sahnede Hande Yener şarkısı söyleyince sosyal medyada gündem oldu.
İkilinin o anlarını görenler "Vay helal olsun", "Bir devir sona erdi", "Duygulandım be", "Yaşlandılar valla" yorumlarında bulundu.
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