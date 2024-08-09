Hande Yener'den 'çıplaklık' tepkisi: 'İran'a git, orada yaşa!'

Şarkıcı Hande Yener, "Kadınlardan değil çıplaklardan rahatsız olduğumuzu anlamak için temel akli melekeler yeterlidir" diyen kişiye verdiği yanıtla gündem oldu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 09.08.2024 - 16:36
Hande Yener'den 'çıplaklık' tepkisi: 'İran'a git, orada yaşa!'
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X hesabından (eski adıyla Twitter) kadınların açık giyinmesinden rahatsızlık duyduğunu belirten bir kişi, "Kadınlardan değil çıplaklardan rahatsız olduğumuzu anlamak için temel akli melekeler yeterlidir" ifadelerini kullandı.

Bu paylaşımı gören ünlü şarkıcı Hande Yener, sert bir yanıt verdi. Yener, paylaşımın ardından şu şekilde tepki gösterdi:

"Allah Allah! İran'a git, orada yaşa! Biz ne sapıklara katlanıyoruz orada burada her yerde! Gözü pis bakan birine ne giysen nafile! Önce kendini yönetmeyi öğreneceksin, bu hayatta başkalarının ne yaptığı sizi aşar! Pedofili var ülkede hâlâ açık giyiniyor diyorsun! Sapkınlık ve suç bizde demiyorsun da kıyafet diyorsun! Kendini ve ar damarını unutmadan yaşarsan hiçbir sorun olmaz! Bak biz kadınlar sapkınların, katillerin ortada gezdiğini biliyoruz ve ceza da almıyorlar üstelik! Bekliyoruz hala adaleti."

Yener, tepkisinde, kadınların kıyafetleri üzerinden eleştirinin yersiz olduğunu ve ülkede daha önemli sorunların mevcut olduğunu vurguladı.



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