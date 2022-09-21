Ayvalık Film Festivali'nde kapanış zamanı

21 Eylül 2022 Çarşamba, 04:00

Seyir Derneği’nin düzenlediği Ayvalık Uluslararası Film Festivali, bugün kapanışını yapacak. Festival, özellikle 18 Eylül’de sona eren Adana Altın Koza Film Festivali biter bitmez Ayvalık’a gelen sinemacılar ve basın mensupları nedeniyle son 3-4 gününde iyice yükünü aldı. Hatta Adana’da festival bittikten sonraki gün Adana-İzmir uçağında yer bulunamadığı konuşuldu.

Ayvalık’ta önceki gün de (19 Eylül) gösterimler ve yan etkinlikler sürdü. Özellikle bu hafta Adana’da neredeyse tüm ödülleri toplayan, nisan ayında da İstanbul Film Festivali’nde birçok ödül kazanan “Ela ile Hilmi ve Ali” filmiyle “Çilingir Sofrası” büyük ilgi gördü ve beğenildi. Film ekiplerinin katılımıyla düzenlenen soru-cevap kısımları Ayvalık’ta adet olduğu üzere uzun sürdü.

Festivalin dördüncü gününde, Cem Kaya’nın bu yıl Berlinale’nin Panorama bölümünde gösterilen ve Seyirci Ödülü’ne değer görülen üçüncü belgesel filmi “Aşk, Mark ve Ölüm” de festivalin en ilgi gören ve beğenilen yapımlarından biri oldu.

SON GÜNÜN PROGRAMI

Festival bugün Vural Sineması’nda gösterilecek “İncir Ağaçlarının Altında”, “Yaban”, “Mendirek”, “Peter Von Kant” ve “Petra Von Kant’ın Acı Gözyaşları” ile amfitiyatrodaki “İlgi Manyağı” ve “Öğle Güneşinde Yıldızlar” filmlerinin gösterimleriyle son bulacak. Ayvalık Uluslararası Film Festivali’nde yarışma bölümü, dolayısıyla da kapanışta bir ödül töreni yok. Belki de festivalin sinemacılar tarafından bu kadar el üstünde tutulmasının nedenlerinden biri bu.