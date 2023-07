Hollywood yıldızı Eva Mendes'ten 'Türkan Şoray' paylaşımı

Yayınlanma: 26.07.2023 - 09:19

Güncelleme: 26.07.2023 - 09:23

'Hitch', 'Ghost Rider' ve 'The Place Beyond The Pines' gibi yapımlarda rol alan 48 yaşındaki oyuncu Eva Mendes, Türk sinemasının yıldızı Türkan Şoray'ı sosyal medya hesabından paylaştı.

Türkan Şoray'ın Arım Balım Peteğim (1970) filmindeki sigara sahnesini paylaşan Eva Mendes, "Sigara içmiyorum ama Türkan Şoray bir ikon. Ona bakın ve keyiflenin" notunu düştü.

Instagram'da 4 milyondan fazla takipçisi olan Eva Mendes’in paylaşımı özellikle Türk takipçileri tarafından büyük ilgi gördü.