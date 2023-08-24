Türkiye Gençlik Filarmoni Orkestrası, AKM'deki performansıyla turneye başladı

Yayınlanma: 24.08.2023 - 17:31

Güncelleme: 24.08.2023 - 17:31

Türkiye genelindeki konservatuarlarda eğitim gören 16-22 yaş aralığındaki 73 genç ve yetenekli müzisyenden oluşan Türkiye Gençlik Filarmoni Orkestrası, 2023 turnesine 23 Ağustos Çarşamba günü İstanbul Atatürk Kültür Merkezi’nde (AKM) verdiği konserle başladı.

AKM’de 2 bini aşkın seyirci kapasitesine sahip Türk Telekom Opera Salonu’nda seyirci ile buluşan orkestra, izleyicilere adeta bir müzik ziyafeti yaşattı. Orkestra, AKM’deki konserinde U. Cemal Erkin, Rachmaninoff, Mendelssohn, J. Sibelius’un eserlerini çaldı. Orkestraya bu yıl solist olarak Başar Can Kıvrak katıldı. Türkiye Gençlik Filarmoni Orkestrası turne öncesindeki kamp sürecinde, Berlin Filarmoni Orkestrası’nda keman sanatçısı olarak yer alan Hande Küden, İstanbul Devlet Senfoni ve Borusan Filarmoni Orkestrası solo obuacısı Sezai Kocabıyık’ın eğitimleriyle tecrübe kazandı.

SIRADA ANKARA VAR

Şef Cem Mansur’un yönetiminde Türkiye konserlerine 24 Ağustos’ta Ankara’da Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Salonu’nda devam edecek Türkiye Gençlik Filarmoni Orkestrası, 26 Ağustos’ta da Nevşehir Kapadokya’da, Paşabağları Ören Yeri’nde Devlet Çoksesli Korosu’nun katılımıyla Türkiye turnesini tamamlayacak.

TUGFO TÜRKİYE'NİN ARDINDAN İTALYA'DA YER ALACAK

Yurt dışı turnesine 29 Ağustos’ta İtalya’nın Sicilya bölgesinde düzenlenen Palermo Classica Festivali ile başlayacak orkestra, 31 Ağustos’ta Agrigento Tapınaklar Vadisi’nde, 1 Eylül’de Selinunte’de, 2 Eylül’de yeniden Palermo Classica Festivali’nde, 3 Eylül’de ise Corleone’da sahneye çıkacak.

Türkiye’deki yüzlerce genç müzisyeni ülkemizde ve dünyada dinleyicilerle buluşturan TUGFO, 6 Eylül’de İtalya’nın başkenti Roma’da dördüncü defa davetli olduğu, dünyanın önde gelen senfonik salonlarından Sala Santa Cecilia’da vereceği konser ile turnesini tamamlayacak.

TUGFO KONSER PROGRAMI

23 Ağustos - İstanbul Atatürk Kültür Merkezi

Erkin, Rachmaninof, Mendelssohn, Sibelius

24 Ağustos - Ankara Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Salonu

Erkin, Rachmaninof, Mendelssohn, Sibelius

26 Ağustos - Nevşehir Kapadokya, Paşabağları Ören Yeri

Beethoven 9. Senfoni

29 Ağustos - Palermo Classica Festivali, İtalya

Erkin, Grieg, Mendelssohn, Sibelius

31 Ağustos - Agrigento Tapınaklar Vadisi, İtalya

Beethoven 9. Senfoni

1 Eylül - Selinunte, İtalya

Beethoven 9. Senfoni

2 Eylül - Palermo Classica Festivali, İtalya

Beethoven 9. Senfoni

3 Eylül - Corleone, İtalya

Beethoven 9. Senfoni

6 Eylül - Roma, İtalya

Erkin, Grieg, Mendelssohn, Sibelius