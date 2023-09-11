Türkiye Gençlik Filarmoni Orkestrası, sanatın birleştirici gücünü Cumhuriyetin 100. yılında gösterdi

Yayınlanma: 11.09.2023 - 11:30

Güncelleme: 11.09.2023 - 11:30

Sabancı Topluluğu, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılını coşkuyla kutladı. Türkiye Gençlik Filarmoni Orkestrası (TUGFO), Şef Cem Mansur yönetimindeki büyüleyici bir konserle bu özel anı taçlandırdı. 16-22 yaşları arasında değişen 73 genç yetenek, Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) gerçekleştirilen konserde unutulmaz bir performans sergiledi. Sabancı Vakfı'nın uzun süredir destekçisi olduğu TUGFO, gençlerin sanata teşvik edilmesi ve Cumhuriyet'in değerlerinin kutlanması amacıyla bu etkinliği düzenledi.

Sabancı Topluluğu tarafından 2021 yılında başlatılan "Sabancı Cumhuriyet Seferberliği" kapsamında gerçekleşen bu etkinlik, gençlerin sanata olan ilgisini ve yeteneklerini öne çıkararak Cumhuriyet'in 100. yılını coşkuyla kutladı. Güler Sabancı liderliğindeki Sabancı Topluluğu, Türkiye'nin kültürel mirasına ve genç yeteneklerin desteklenmesine olan bağlılığını bir kez daha gösterdi. Bu özel konser, Cumhuriyet'in değerlerini vurgulayarak, sanatın birleştirici gücünü ve gençlerin potansiyelini kutladı.

Sabancı Topluluğu'nun 2021 yılında başlattığı "Sabancı Cumhuriyet Seferberliği" kapsamında düzenlenen etkinlik, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılını coşkuyla kutlamak için bir fırsat sundu. Şef Cem Mansur yönetimindeki Türkiye Gençlik Filarmoni Orkestrası'nın AKM'de gerçekleştirdiği konserde, 73 genç yetenek büyüleyici bir performans sergiledi. Güler Sabancı ve Sabancı Topluluğu yöneticileri, genç sanatçıların performansını izlerken, Cumhuriyet'in değerlerini bir kez daha vurguladı ve "Yaşasın Cumhuriyet" dedi. Bu etkinlik, gençlerin sanata teşvik edilmesi ve Türkiye'nin kültürel mirasına olan bağlılığın bir göstergesi olarak öne çıktı.