Yayınlanma: 01.01.2025 - 17:15

Güncelleme: 01.01.2025 - 17:15

Sanat, bilim ve tarih disiplinlerinin perspektifinden, TOD tarihinin önemli kültürel izlerini takip etmeye davet eden sergi, kişisel arşivler ve koleksiyonlardan yapılan seçkilerin yanı sıra, iş birliği yaptığımız meslektaşlarımızdan ödünç alınan eserlerle oluşturuldu.

“Türkiye Ormancılar Derneği’nin 100 Yılı Sergisi”, hem TOD’un kurucularından aldığı emanetiyle hem de toplumsal katkı sağladığı alanlarla örtüşen bir çerçevede düzenlendi.

Sergi kapsamında sergilenen fotobloglar ile TOD tarihinden kesitler sunularak, 1924 yılından bu yana Ülkemizdeki ormancılık politikalarına yön veren TOD çalışmalarından örnekler verilmektedir.

Sanatseverlere özel bir deneyim sunan sergide yer alan güncel sanata ait örnekler de ise Orman Mühendisi sanatçıların gözünden doğa ve ormanlar anlatılmaya çalışılıyor.

Cumhuriyet Gazetesi çizeri Kamil Masaracı sergideki yer alan karikatürlerinde, ormanları referans alıyor. Masaracı, ormanların yok edilmesinin, gezegenin çehresini ve ekolojisini dramatik bir şekilde dönüştürdüğüne vurgu yaptığı eserlerinde, doğayla bağ kurmak için duyuların ve hayal gücünün gerekliliğini vurguluyor.

Necdet Ottekin, üç boyutlu ahşap oyma eserlerinde, dikkat çekici ve gerçekçi detaylarla görünenin çok ötesinde derin anlamlar taşımakta.

İsmet Yücel, “Köklerin Serüveni” olarak isimlendirdiği “En Büyük Sanatçı Doğadır” ilkesiyle yaptığı sanatında, doğa ile dost olmanın yolunun, onun korunması, geliştirilmesi ve gelecek nesillere miras bırakılması vurgusunu yapıyor.

Atilla Kurmuş, doğanın bir parçası olan yaprakları kullanarak yaptığı eserlerinde, doğanın renklerini yaprakların dilinden anlatıyor.

Sergide yer alan ve doğayı konu alan pul kolleksiyonu ise TOD arşivinde bulunan nadide eserleri meraklıları ile buluşturuyor.

TOD kuruluşunun 100. yılı etkinlikleri kapsamında hazırladığı sergi ile sanatseverleri, tarihte bir yolculuğa çıkararak, çok katmanlı bir sanat deneyimine davet ediyor. Sergi 4 Ocak 2025 tarihine kadar, Doğan Taşdelen Kültür Merkezinde sanatseverleri bekliyor.