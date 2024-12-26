Beyonce, NFL devre arası gösterisinde unutulmaz bir performans sergiledi

SUPER BOWL PERFORMANSLARININ İZİNDEN

Beyonce, 2013 yılında Super Bowl Devre Arası Gösterisi'nde tarihe geçen bir performans sergilemiş, 2016 yılında ise Coldplay'in devre arası performansına sürpriz bir katılımda bulunmuştu. Yıllar sonra NFL sahnesine bir kez daha dönen Beyonce, bu kez de hayranlarını büyülemeyi başardı.