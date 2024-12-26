Beyonce, NFL devre arası gösterisinde unutulmaz bir performans sergiledi

Beyonce, NFL devre arası gösterisinde unutulmaz bir performans sergiledi
cumhuriyet.com.tr
26 Aralık 2024 Perşembe, 13:05
Beyonce, NFL devre arası gösterisinde unutulmaz bir performans sergiledi

Grammy ödüllü dünyaca ünlü şarkıcı Beyonce, NFL Noel Yayını kapsamında düzenlenen devre arası gösterisinde müzikseverlere unutulmaz anlar yaşattı. Kızı Blue Ivy ile birlikte sahne alan Beyonce, 2024 yılında müzik dünyasına damga vuran "Cowboy Carter" albümünün hit parçalarını ilk kez canlı olarak seslendirdi.

Beyonce, NFL devre arası gösterisinde unutulmaz bir performans sergiledi

Beyonce’nin performansı, 25 Aralık’ta Houston Texans-Baltimore Ravens ve Kansas City Chiefs-Pittsburgh Steelers takımları arasındaki maçların devre arasında, memleketi Houston’daki NRG Stadyumu’nda gerçekleşti. Netflix’in ilk NFL Noel yayını olmasıyla da dikkat çeken etkinlikte, Beyonce’nin sürpriz isimlerle birlikte sahne alması geceye damga vurdu.

Beyonce, NFL devre arası gösterisinde unutulmaz bir performans sergiledi

COWBOY CARTER ALBÜMÜNDEN İLK CANLI PERFORMANS

32 Grammy ödüllü şarkıcı, müzik listelerinde zirveye yerleşen "Cowboy Carter" albümünün “16 Carriages”, “Blackbird”, “Levii’s Jeans” ve “Texas Hold’Em” gibi sevilen parçalarını seslendirdi. Beyonce'ye sahnede Shaboozey ve Post Malone eşlik etti.

Beyonce, NFL devre arası gösterisinde unutulmaz bir performans sergiledi

Performansta en dikkat çeken anlardan biri, geçtiğimiz yıl turnede annesini yalnız bırakmayan ve dans figürleriyle sosyal medyada gündem olan kızı Blue Ivy'nin sahnedeki yerini alması oldu. Anne-kızın enerjik performansı, izleyenlerden büyük alkış aldı.

Beyonce, NFL devre arası gösterisinde unutulmaz bir performans sergiledi

SUPER BOWL PERFORMANSLARININ İZİNDEN

Beyonce, 2013 yılında Super Bowl Devre Arası Gösterisi'nde tarihe geçen bir performans sergilemiş, 2016 yılında ise Coldplay'in devre arası performansına sürpriz bir katılımda bulunmuştu. Yıllar sonra NFL sahnesine bir kez daha dönen Beyonce, bu kez de hayranlarını büyülemeyi başardı.

Beyonce

En Çok Okunan Haberler