Türkiye ve dünya sinemasının yıldızları İstanbul'da buluşuyor: 11. Boğaziçi Film Festivali

Yayınlanma: 02.11.2023 - 18:01

Güncelleme: 02.11.2023 - 18:01

Boğaziçi Kültür Sanat Vakfı tarafından düzenlenen "11. Boğaziçi Film Festivali" sinemaseverlerle buluşmaya hazırlanıyor. Festival, 8-16 Aralık tarihleri arasında gerçekleşecek. Türkiye ve dünya sinemasından seçkin eserlerin gösterileceği etkinlikte, 5 kategoride başvurular kabul edilecek:

Ulusal Uzun Metraj Film

Uluslararası Uzun Metraj Film

Ulusal Kısa Kurmaca Film

Uluslararası Kısa Kurmaca Film

Belgesel Film

Festivalde yer alacak filmler ön jüri tarafından değerlendirilecek. Geçen yılın başından sonra tamamlanan filmler, "Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması"nda yarışabilecek. Bu kategoride "En İyi Ulusal Uzun Metraj Film Ödülü" için yarışacak olan filmler, aynı zamanda "En İyi Yönetmen," "En İyi Kadın Oyuncu," "En İyi Erkek Oyuncu," "En İyi Senaryo," "En İyi Görüntü Yönetmeni" ve "En İyi Kurgu" dallarında ödüllerin de sahibi olabilirler. Ayrıca, bu yıl festivalde Akli Film tarafından desteklenen "En İyi İlk Film Ödülü" de verilecek.

Festival için başvurular 17 Kasım 2023 tarihine kadar kabul edilecek. Başvuru detaylarına "bogazicifilmfestivali.com" adresinden ulaşmak mümkün. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü tarafından desteklenen "11. Boğaziçi Film Festivali" sinemaseverlere Türkiye ve dünya sinemasından önemli yapıtları sunma fırsatı sunacak.