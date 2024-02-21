Türkiye Yayıncılar Birliği Düşünce ve İfade Özgürlüğü Ödülleri’nin sahipleri açıklandı
“Rüyası Bölünenler” kitabının toplatılması kararı verilen Yavuz Ekinci, Türkiye Yayıncılar Birliği Düşünce ve İfade Özgürlüğü Ödülü'ne değer görüldü.
Türkiye Yayıncılar Birliği tarafından 1995'ten beri her yıl verilen 'Düşünce ve İfade Özgürlüğü Ödülleri' bu yılki sahipleriyle buluştu.
Ödüle, geçen yıl “terör örgütü propagandası yaptığı” iddiasıyla “Rüyası Bölünenler” kitabının toplatılması kararı verilen Yavuz Ekinci, Yeni Akit gazetesi tarafından hedef gösterilen “Morris Micklewhite ve Turuncu Elbise” kitabı “muzır neşriyat” ilan edilen Güldünya Yayınları ve Türkiye Gazeteciler Cemiyeti değer görüldü.
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