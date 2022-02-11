SADAT’ı anlatan Gölge Ordu kitabına toplatma talebi
Gazeteciler Caner Taşpınar ve Ersin Eroğlu’nun kaleme aldıkları Gölge Ordu kitabında, SADAT’ın yurtdışındaki askeri kamplarının fotoğrafları, faaliyet raporları da yer alırken, SADAT’ın kurucularından olan Prof. Dr. Nevzat Tarhan, kitabın toplatılmasının istedi.
Gazeteciler Caner Taşpınar ve Ersin Eroğlu’nun, kaleme aldıkları Gölge Ordu kitabıyla ilgili dikkat çeken bir yasal girişim geldi.
Gerçek Gündem'de yer alan habere göre, Gölge Ordu kitabında, adı son yıllarda yasadışı askeri faaliyet yaptıkları iddiasıyla gündeme gelen SADAT’ın kuruluş sürecini, kurucularını ve faaliyetleri ele alınıyor.
Kitapta, SADAT’ın yurtdışındaki askeri kamplarının fotoğrafları, faaliyet raporları da yer alırken, SADAT’ın kurucularından olan Prof. Dr. Nevzat Tarhan, kitabın toplatılmasının istedi.
“ADI ÇIKARILSIN”
Tarhan’ın avukatının noter aracılığıyla Kırmızı Kedi Yayınevi’ne gönderdiği ihtarnamede, kitapta yer alan Sedat Peker’in Nevzat Tarhan’la ilgili iddialarına itiraz edildi.
Nevzat Tarhan’ın avukatı, kitabın yeni baskılarının durdurulmasını, satışta olan baskılarının da toplatılmasının istedi.
İhtarnamede yer alan bir diğer dikkat çeken talep ise, kitabın toplatıldıktan sonra yapılacak yeni baskılarında Nevzat Tarhan’ın adının çıkarılması ve kitapta Tarhan’dan bahsedilmemesinin istenmesi oldu.
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