Türkiye Yazarlar Sendikası 50. yaşını kutluyor

Türkiye Yazarlar Sendikası (TYS) kuruluşunun 50. yılı dolayısıyla Türkiye Gazateciler Cemiyeti' nde bir basın toplantısı düzenleyerek sendikanın tarihi ve amaçlarını dile getirdi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 05.02.2024 - 19:24
Türkiye Yazarlar Sendikası 50. yaşını kutluyor
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Türkiye Yazarlar Sendikası (TYS) kuruluşunun 50. yılında basın toplantısı düzenledi.

Genel Sekreter Tahir Şilkan’ın yönettiği toplantıda TYS' nin tarihini anlatan video izletildi. TYS Başkanı ve en eski yönetim kurulu üyesi Adnan Özyalçıner, sendikanın büyük baskılar altında kurulduğunu belirterek, “12 Mart 1971 askeri muhtırasında baskı ve yasaklamaların olduğu günlerin ardından Yaşar Kemal ve Aziz Nesin’in girişimiyle 4 Şubat 1974 tarihinde kuruldu. İlk günden beri amacımız yazarların baskı ve yasaklara karşı örgütlü mücadele etmesi ve sermaye – emek çelişkisinde sermayeye karşı güç olmaktır” dedi.

"ÇOK PARA KAZANAN YAZARLARIMIZ NEREDELER?"

Toplantıda konuşan, bir dönem TYS Başkanlığı yapmış, gazetemiz yazarı Ataol Behramoğlu, “Ben varlığımı yazar arkadaşlarımla, abilerimle beraber yaşamış olmakla tanımlarım. Sendikanın iki büyük kurucusu Yaşar Kemal ve Aziz Nesin döneminin büyük yazarlarındandı. Sizlere soruyorum şimdi ki çok para kazanan yazarlarımız acaba neredeler? Şu an ki en büyük sorunumuz sendikaya kalıcı bir yer almaktır. Hep birlikte bunun da üstesinden geleceğiz.' dedi. Behramoğlu, sendikanın bir tarihinin yazılması gerektiğini de söyledi. Toplantıya katılan üyeler, gençlere örgüt ve birlik beraberlik fikrinin aşılanmasının önemli olduğunu, mücadelenin devam etmesi gerektiğini, uluslararası ilişkilerin güçlendirilmesi gerektiğini dile getirdiler.

TYS, 50'nci yıl kutlama etkinliklerine 7 Şubat’ta Barış Manço Kültür Merkezi’nde edebiyat matinesiyle devam edecek. Sendika, her ay şiir, öykü, oyun, deneme okumalarıyla okurla buluşacak. Bu ay yazarlar, Dünya Öykü Günü için Yaşar Kemal, Aziz Nesin, Oktay Akbal öykülerinin yanı sıra günümüz öykücülerinden de öyküler okuyacak.


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