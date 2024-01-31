İş kollarındaki sendikal örgütlülüğe ilişkin ocak ayı istatistikleri: 16.4 milyon işçiden sadece 2.4 milyonu sendikalı

Yayınlanma: 31.01.2024 - 13:25

Güncelleme: 31.01.2024 - 13:25

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın "İşkollarındaki İşçi Sayıları ve Sendikaların Üye Sayılarına İlişkin 2024 Ocak Ayı İstatistikleri Hakkında Tebliğ”, bugün Resmi Gazete’de yayınlandı.

Tebliğde yer alan istatistiklerde, kayıtlı işçilerin yüzde 84,78'inin sendikasız olduğu görülürken; 2023 yılının temmuz ayı verileri karşılaştırıldığında toplam işçi sayısı 18 bin 84 azaldı, sendikalı işçi sayısı ise sadece 73 bin 483 kişi arttı.

Türkiye genelinde toplam işçi sayısı 16 milyon 395 bin 275 olurken, işçiler arasında 2 milyon 495 bin 423'ünün sendika üyeliği bulunuyor.

SENDİKALI İŞÇİ SAYISINDAKİ ARTIŞ SADECE YÜZDE 0,46

2023 yılının temmuz ayında yayınlanan verilerde 16 milyon 413 bin 359 olan işçi sayısı, 2024 yılının ocak ayında 16 milyon 395 bin 275'e düşerken; yüzde 14,76 olan sendikalılık oranının ocak ayında yüzde 15.22 olduğu tespit edildi. Temmuz ayında 2 milyon 421 bin 940 olan sendikalı işçi sayısı, 2024 yılının ocak ayında sadece 2 milyon 495 bin 423'e yükseldiği görüldü. Sendikalı işçi sayısındaki artış yüzde 0,46 olarak kaydedildi.

HİZMET-İŞ 301 BİN 456 ÜYE İLE İLK SIRADA

Ocak ayı verileri ile en büyük sendika sıralamalarında da değişim olmadı. Temmuz ayında 276 bin 364 üye ile ilk sırada yer alan iktidara yakın Hizmet-İş Sendikası, bünyesine 25 bin 92 kişi katarak 301 bin 456 üye ile birinciliğini korudu.

Basın-medya sektöründe ise Basın İş Sendikası 2 bin 626, Türkiye Gazeteciler Sendikası 2 bin 87, DİSK Basın İş Sendikası 397, Medya İş Sendikası 6 bin 599, Lider Medya- Sen 1 ve Basın Pol-Sen 7 üyeye sahip. 2023 yılı temmuz ayında basın medya sektöründe 11 bin 370 kişi sendikalıyken, 2024 yılının ocak ayı verilerine göre sendikalı üye sayısı 9 bin 917 kişiye geriledi. Böylelikle 6 ayda basın medya sektörü 1453 üye kaybetti.