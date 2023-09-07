Türkiye’de ilk olacak bir konser deneyimi

Yayınlanma: 07.09.2023 - 16:48

Güncelleme: 07.09.2023 - 16:48

Müzikseverlere yeni bir konser deneyimi yaşatan global müzik etkinliği Red Bull Jukebox Sahnesi, Türkiye’de ilk kez 22 Eylül Cuma günü KüçükÇiftlik Park’ta gerçekleşecek.

Seyircinin, sahne alan sanatçının söylediği parçalardan, şarkının söylendiği tarza ve konuk müzisyenlerin şarkılarına kadar konserin her anında söz sahibi olduğu Red Bull Jukebox Sahnesi’nin tanıtım etkinliği dün yapıldı.

Son yılların en popüler alternatif rock gruplarından biri Dolu Kadehi Ters Tut’un sahne alacağı konser öncesi düzenlenen etkinlikte, yine son dönemin gözde vokalist ve söz yazarlarından Paptırcem sunuculuk görevini üstlendi. Korto İstanbul’daki etkinlikte genç müzisyen Dilan Balkay ve Dolu Kadehi Ters Tut ekibinin bir kısmı sahne aldı.

Etkinlik kapsamında konser hakkında detaylar, seyircilerin online olarak katılabileceği oylamalar ve konser esnasında gerçekleşecek canlı oylama sistemi hakkında bilgi verildi.

“BİZİ ÇOK HEYECANLANDIRDI”

Tanıtım etkinliğinde, Red Bull Jukebox Sahnesi’nin seyirciyi tam anlamıyla konserin bir parçası yaptığını belirten Dolu Kadehi Ters Tut grubu vokalisti Uğurhan Özay, “Red Bull Jukebox Sahnesi ilk duyduğumuz andan itibaren bizi çok heyecanlandıran bir projeydi. Müzik anlayışımızla uyum sağlayan, sıradışı bir konser deneyimleyeceğimiz için çok mutluyuz. Bu konsept Türkiye’de ilk kez gerçekleşecek. Türkiye’de ilk olacak bu deneyimin bizimle birlikte gerçekleşmesi de ayrıca mutluluk veriyor. Konserlerimizde seyirciyle bütünleşmeyi çok seven bir grubuz. Ama böylesine bir birliktelik bizim için de unutulmaz olacak” dedi.

Red Bull Jukebox Sahnesi’nin temasına gönderme yapan Dolu Kadehi Ters Tut ekibinin “Madem” şarkısını farklı tarzları bir dakika içerisinde sahnelediği konser tanıtım videosu Red Bull’un sosyal medya hesaplarında ve redbull.com/jukebox’ta yayında.