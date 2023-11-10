Türkiye'de Michelin yıldızlı restoranlar hangileri? 2024 Türkiye'den hangi restoranlar Michelin Rehberi'ne girdi?

Yayınlanma: 10.11.2023 - 20:32

Güncelleme: 10.11.2023 - 21:57

Michelin Rehberi 2024 İstanbul-İzmir-Bodrum seçkisi, Zorlu Performans Sanatları Merkezi'nde düzenlenen törende açıklandı. 2024 seçkisine 58 yeni restoran dahil olurken, yeni seçkide birçok restoran 1 MichelinYıldızı'na layık görüldü. Peki, Türkiye'den hangi restoranlar Michelin Rehberi'ne girdi? Michelin Rehberi'nde olan restoranlar neler? İşte ayrıntılar...

2024 MICHELIN REHBERİNDE HANGİ RESTORANLAR YILDIZ ALDI?

2024 seçkisine 58 yeni restoran dahil olurken, yeni seçkide Vino Locale, Od Urla, Teruar Urla, Arkestra, Sankai by Nagaya, Maça Kızı ve Kitchen restoranları 1 MichelinYıldızı'na layık görüldü.

MICHELIN REHBERİ 2023'TEN HANGİ RETORANLAR VAR?

Michelin Rehberi 2023'te 1 Michelin Yıldızı alan Araka, Mikla, Neolokal ve Nicole restoranları ile 2 Michelin Yıldızı sahibi Turk Fatih Tutak yıldızlarını korudu.

BIB GOURMAND KATEGORİSİNDE YER ALAN RESTORANLAR NELER?

Seçkide yer alan restoranlardan Ayşa Boşnak Börekçisi, Beğendik Abi, Adil Müftüoğlu, Aida, Otantik Ocakbaşı, Fauna, Circle by Vertical, La Mahzen, İnari Omakase, Foxy Nişantaşı, Tavacı Recep Usta, Efendy, The Red Baloon, Ayda, İki Sandal, Hiç Lokanta Bib Gourmand ile ödüllendirildi.

İSTANBUL'DAN MICHELIN REHBERİNE DAHİL OLAN RESTORANLAR NELER?

İstanbul'dan Hakkasan İstanbul, Saku, Ruby, Lokanta Göktürk, Eleos Yeşilköy, Aşeka, Avlu, Gallada, İtsumi, Seraf Vadi, Roka, Akira Back, Borsa Restoran, Foxy Nişantaşı ve Vogue Restoran tavsiye edilen işletmeler arasında yer aldı.

İZMİR'DEN MICHELIN REHBERİNE DAHİL OLAN RESTORANLAR NELER?

İzmir'den Amavi, Sota Alaçatı, Levan, Pizza Venedik, Kasap Fuat ve İsabey Bağevi tavsiye edilen işletmeler arasında yer aldı.

BODRUM'DAN MICHELIN REHBERİNE DAHİL OLAN RESTORANLAR NELER?

Bodrum'dan Orkide Balık, Kısmet Lokantası, Orfoz Restoran, Loft Elia, Zuma Bodrum, İsola Manzara, Tuti, Sait, Kurul Bitez, Hakkasan Bodrum, Bağarası, Malva, Sia Eli, Ent Restoran ve Dereköy Lokantası tavsiye edilen işletmeler arasında yer aldı.

TÜRKİYE'DE KAÇ RESTORAN MICHELIN YILDIZINA SAHİP?

Açıklanan restoranlarla beraber Michelin Rehberi'nde Türkiye'den 111 restoran yer almaya başladı.