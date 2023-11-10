Michelin Rehberi’ne İstanbul, İzmir ve Bodrum’dan 111 restoran girdi

Yayınlanma: 10.11.2023 - 07:03

Güncelleme: 10.11.2023 - 07:39

Dünyanın en prestijli restoran değerlendirme sistemlerinden biri olan Michelin Rehberi'nin 2024 yılı seçkisine İstanbul’un yanı sıra İzmir ve Bodrum da dahil oldu.

Geçen yıl ilk defa Türkiye’den İstanbul’da yer alan 53 restoran Michelin Rehberi’ne eklenmişti.

Bu yıl toplam 111 restoran rehberin yeni seçkisinde yer aldı.

Michelin müfettişleri, 15'i İzmir'de, 19'u Bodrum'da, kalanı İstanbul’da olmak üzere toplam 111 restoranı rehberin yeni seçkisine dahil etti.

İzmir'den üç, Bodrum'dan iki, İstanbul’dan iki restoran bir Michelin Yıldızı aldı.

Bodrum'dan iki, İzmir'den altı, İstanbul’dan sekiz restoran Bib Gourmand ödülüne layık görüldü.

Bu yıl iki yıldız alan olmadı ancak geçen yıl yıldız alan restoranlar ve geçen yılın iki yıldız sahibi Turk Fatih Tutak yıldızlarını korudu.

Michelin Rehberi 2023'te bir Michelin yıldızı alan Araka, Mikla, Neolokal ve Nicole restoranları ile iki Michelin Yıldızı sahibi Turk Fatih Tutak yıldızlarını koruyan restoranlar oldu.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Michelin Rehberi’nin genişlemesini “Türkiye'nin gastronomi turizminde ön sıralarda yerini sağlamlaştırmaya başladığının en güzel göstergesi” olarak niteledi.

Ödül töreninde bir konuşma yaşan Michelin Rehberi Uluslararası Direktörü Gwendal Poullennec da müfettişlerin bu yıl bir kez daha İstanbul mutfak seçkisinin cazibesine kapıldığını dile getirdi.

Aynı zamanda Poullennec rehbere İzmir ve Bodrum'u dahil etmekten oldukça memnun olduklarını belirterek, "Bu iki lokasyon sadece kültürel ve turistik açıdan unutulmaz ve benzersiz deneyimler sunmakla kalmıyor. Aynı zamanda keşfedilmeyi hak eden bir mutfak kültürüne de sahipler. Türkiye'nin asla kaçırılmaması gereken bir gastronomi destinasyonu olduğu mesajını dünyaya yaymayı gönülden arzuluyoruz." diye konuştu.

BU YIL BİR MİCHELİN YILDIZI ALAN RESTORANLAR

İstanbul:

Arkestra

Sankai by Nagaya

İzmir:

OD Urla

Teruar Urla

Vino Locale

Bodrum:

Kitchen

Maçakızı

16 RESTORAN "BİB GOURMAND" KATEGORİSİNDE YER ALDI

Seçkide yer alan restoranlardan Ayşa Boşnak Börekçisi, Beğendik Abi, Adil Müftüoğlu, Aida, Otantik Ocakbaşı, Fauna, Circle by Vertical, La Mahzen, İnari Omakase, Foxy Nişantaşı, Tavacı Recep Usta, Efendy, The Red Baloon, Ayda, İki Sandal, Hiç Lokanta Bib Gourmand ile ödüllendirildi.

Circle by Vertical, Hiç Lokanta, Od Urla ve Vino Locale sürdürülebilir gastronomiye yönelik öncü yaklaşımından dolayı Yeşil Yıldız Ödülü aldı.

GEÇEN YIL SEÇKİYE İSTANBUL’DAN 53 RESTORAN GİRMİŞTİ

Geçen yıl düzenlenen törende Michelin Rehberi’ne İstanbul’dan seçilen 53 restoran açıklanmıştı.

Törende aynı zamanda Michelin Rehberi müfettişlerinin “olağanüstü yemekleri” olan restoranlara layık gördüğü Michelin Yıldızı’nı alan restoranlar da açıklanmıştı.

Geçen yıl yıldız alan restoranlar şu şekildeydi:

Şişli’de yer alan Turk Fatih Tutak iki Michelin Yıldızı'na layık görüldü.

Araka, Mikla, Neolokal ve Nicole restoranları ise bir Michelin Yıldızı aldı.

Bir restorana en fazla üç adet Michelin Yıldızı verilebiliyor.

MİCHELİN YILDIZI NEDİR?

Michelin Rehberi’nin yer aldığı ülkelerde her yıl açıklanan yıldızlar, kullanılan malzemelerin kalitesi, tatların uyumu, pişirme tekniklerinin ustalığı, şefin karakterinin restorana yansıması, menüde zaman içinde istikrarlı bir başarı gösterilmesi gibi unsurlar göz önüne alınarak restoranlara dağıtılıyor.

Bir Michelin Yıldızı, çok iyi malzemelerin kullanıldığı, yüksek standartta ve belirli bir istikrarda yemeklerin pişirildiği restoranlara veriliyor.

İki Michelin Yıldızı, restoranın şefinin karakterinin ve yeteneğinin yemeklere yansıdığı durumlarda takdim ediliyor.

Üç Michelin Yıldızı ise kariyerinin zirvesinde olan ve yemek pişirme yöntemi bir sanata dönüşen şeflerin yönettiği restoranlara layık görülüyor.

İKİ MİCHELİN YILDIZI ALAN ŞEF FATİH TUTAK, KOPENHAG VE TOKYO’DA YETİŞTİ

İstanbul’da iki Michelin Yıldızı yıldızı alan ve Bomonti’de bulunan Turk Fatih Tutak adlı restoran, Türk mutfağının lezzetlerini incelikli ve farklı yöntemler kullanarak sunmasıyla biliniyor.

Restoran, mevsimlere göre değişen tadım menüsünü müşterilerine sunuyor.

Restoranın şefi Fatih Tutak, Michelin Yıldızlı Kopenhag’daki Noma ve Tokyo’daki Nihonryori Ryugin restoranlarında yetişmiş bir isim.

MİCHELİN REHBERİ NEDİR?

Fransız araba lastiği üreticisi Michelin şirketi, seyahat edenlere kolaylık sağlamak amacıyla harita, konum, konaklama ve restoran bilgilerinin yer aldığı ilk rehberini 1900 yılında yayımladı.

1926 yılında ise restoranlara yıldız vermeye başladı.

Böylece rehberin yüksek yıldızlı restoranları “yolculuk etmeye değer” yerler olarak nitelendirilmiş oldu.

Rehber, son yıllarda iş modelini geliştirerek yeni bölgelere ve şehirlere açılmaya çalışıyor.

Ortadoğu’daki ilk rehberini bu Haziran ayında Dubai’de yayımladı.