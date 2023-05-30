Türkiye’nin aydın yüzleri buluşuyor!

Yayınlanma: 30.05.2023 - 16:01

Güncelleme: 30.05.2023 - 16:01

Türkiye’nin nitelikli isimleri ‘Pınar Sabancı ile Yaşadım Demek İçin Ne Yapmalı?’ etkinliğinde buluşuyor. Zorlu PSM ve Tuhaf iş birliğiyle 2 Haziran’da sahnelenecek olan etkinlikte Psikolog Pınar Sabancı soracak, Türkiye’nin usta isimleri seyircilerle tecrübelerini paylaşacak. Nitelikli öğretilerin ve hayat deneyimlerinin konuşulacağı etkinliğe Nükhet Duru, İbrahim Selim, Birce Akalay, Emrah Safa Gürkan ve Psikiyatrist Alper Hasanoğlu konuk oluyor.

SÜMERLERDEN BUGÜNE

Sümerolog Muazzez İlmiye Çığ ile Büşra Sanay’ın ‘Yaşadım Demek İçin Ne Yapmalı?’ kitabından uyarlanan etkinlik, Türkiye’nin usta isimlerinin hayat deneyimlerini sahneye taşıyor. Türkiye’nin ünlü sanatçıları, bilim insanları, psikologları ve psikiyatrları, sporcuları ve gazetecileri Pınar Sabancı’nın moderatörlüğünde hepimizin hayatını ilgilendiren sorulara birlikte yanıt arayacaklar.

Nükhet Duru, ‘Hayatın Tadı Nasıl Çıkar?’, Birce Akalay ve İbrahim Selim, ‘Kalıcı İlişkilerin Sırrı: Yakın Çevremiz Hayatımızı Nasıl Etkiliyor?’, Emrah Safa Gürkan, ‘Tarihten Çıkarmamız Gereken Dersler Neler?’, Psikiyatrist Alper Hasanoğlu ise ‘Bize Zarar Veren İlişkilerden Nasıl Uzak Dururuz?’ başlıklarıyla 2 Haziran’da sahnede olacak. ‘Pınar Sabancı ile Yaşadım Demek İçin Ne Yapmalı? - Hayatı Güzelleştirme Yolları’ etkinliği 2 Haziran'da Zorlu PSM Turkcell Platinum Sahnesi’nde.