Türkiye’nin dördüncü ödenekli tiyatrosu KBBŞT 25. Yılını kutladı

14 Kasım 2022 Pazartesi, 04:00

Perdelerini 25 yıl önce 11 Kasım 1997’de altı saat süren Hamlet oyunuyla açan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları (KBBŞT), 25. Yılını Yapı Kredi 24. Afife Tiyatro Ödülleri’nde “Yılın En Başarılı Oyunu” seçildiği “Vişne Bahçesi” ile Süleyman Demirel Kültür Merkezi’nde kutladı.

Oyun öncesinde “Hamlet”, “Godot’yu Beklerken” ve “Aradığın Seni Arayandır (Mevlana)” oyunlarından kısa bölümlerle geçmiş repertuvarlara gönderme yapıldı. Ardından 25 yıl boyunca tiyatroya emek veren tüm ekibe plaket sunuldu, sonsuzluğa uğurlananlar anıldı. İlk günden beri sahnede olan Eylem Tanrıver ve tüm ekip bu gece için Aytek Mete Elgün’ün yazıp Agah Eroğlu’nun bestelediği “Nice Yıllara” şarkısıyla salonu selamladı.

KBBŞT, geçtiğimiz sezon ilk olarak İKSV İstanbul Uluslararası Tiyatro Festivali’nde seyirciyle buluşan A. Çehov’un yazdığı Mehmet Birkiye’nin yönettiği Vişne Bahçesi oyunuyla 25 yıllık tarihinde ilk kez Yapı Kredi Afife Tiyatro Ödüllerinde en iyi oyun, en iyi yönetmen, en iyi dekor tasarımı, en iyi kostüm tasarımı, en iyi ışık tasarımı, en iyi oyun müziği, en iyi koreografi olmak üzere 7 ayrı dalda aday gösterildi. Esra B. Bilgin, Ezgi Özbalı, Seda G. Şahin, Sezen D. Çetindaş, Nuri Karadeniz, Fatih Sevdi, Başar Alemdar, Bülent Baytar, Emre Işık, Zeynep Özan, Cüneyt Gürbüz, İlker Bağlam, Sarper Saydam, Duygu M. Özcan, Tunç Efe, Nursel Çeliktürk, Semih Eraslan’ın rol aldığı iki perdelik oyun “Yılın En Başarılı Oyunu”, Tuğçe Ulugün Tuna’nın yaptığı “En İyi Hareket Düzeni (koreografi)”, Efter Tunç’un yaptığı “En İyi Dekor Tasarımı” ödüllerini kazandı.

Arkadaşlarını kutlayan Genel Sanat Yönetmeni Aydın Sigalı, “Bir tiyatro kurmak, kadrosunu genişleterek köklendirmek, zirveye taşıyarak Türkiye’nin gündemine oturtmak çok zordur. İşte biz bunların hepsini yerel yönetimlerin de desteğiyle yaptık. Bu itibarla şanslıyız, iyi ki yanımızdalar. Artık Türk tiyatrosunun zirvesindeyiz. Ama sorumluluğumuz çok arttı, bunun bilincindeyiz. Tiyatro camiasında, seyircinin de gözü üstümüzde” diyerek duydukları sorumluluğu ve gururu ifade etti.

Aydın Sigalı, “Kurucu Genel Sanat Yönetmenliğini Işıl Kasapoğlu’nun yaptığı KBBŞT, Türkiye’nin dördüncü Anadolu’nun ilk ödenekli tiyatrosu olarak İzmit Şehir Tiyatroları adı ile 1997 yılında 25’i oyuncu toplam 70 kişilik personeliyle kuruldu. Bugün 63’ü oyuncu 161 kişilik kadroya ulaşan, 180 farklı prodüksiyon, 5 bin 500 temsil, sayısız turne ve festivaller gerçekleştirdi. Açılışı 1998 yılında gerçekleşen Süleyman Demirel Kültür Merkezi ile yerleşik sahnesine kavuştu, 2009’da Gebze Osman Hamdi Bey ve Gölcük Kazıklı Kervansaray ilçe sahneleriyle büyüdü” sözleriyle çeyrek asrı özetledi. Oyuncu ve yönetici olarak ilk günden beri tiyatroya emek veren Zeliha Çetinkaya ise “Gerçek okulumuz burası oldu. Ustamız Işıl Kasapoğlu ile başladık. Çok çalışarak kurumsallaştık, şehri kucakladık. Çok mutluyuz” diyerek bugüne kolay gelinmediğini anlattı.