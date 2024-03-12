Türkiye’nin en iyi break dansçıları belli oldu

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Tophane-i Âmire Kültür ve Sanat Merkezi’nde gerçekleşen kapışmanın sonunda Red Bull BC One Cypher Türkiye’nin kazananları B-Boy Mons ve B-Girl Jazzy oldu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 12.03.2024 - 13:57
Türkiye’nin en iyi break dansçıları belli oldu
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Her yıl 30’u aşkın ülkede dünyanın en iyi B-Boy ve B-Girl’lerini belirleyen Red Bull BC One Cypher Türkiye Finali 10 Mart Pazar günü Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Tophane-i Âmire Kültür ve Sanat Merkezi’nde gerçekleşti. Etkinliğin Türkiye etabının şampiyonları B-Boy Mons ve B-Girl Jazzy oldu.

Red Bull BC One Cypher Türkiye Finali'nde 8 kez Türkiye Şampiyonu olan B-Boy Jester, iki kez Red Bull BC One Dünya Şampiyonluğuna ulaşan B-Boy Lilou ve Viyana'daki Red Bull BC One kamplarında iki kez birinci olan B-Girl Dora jüri koltuğunda oturdu. Jürinin değerlendirmeleri sonucunda şampiyon olan isimler, 7 Aralık’ta Brezilya, Rio de Janeiro’daki finalde dünyanın en iyisi olmak için mücadele edecek.

2024 Olimpiyat Oyunları’na Hazırlık

Tüm dünyada hip-hop sokak kültürünün önemli unsurlarından sayılan dinamik ve akrobatik bir dans türü olan breaking, 1970’li yılların başında ABD’de başlayarak kısa zamanda tüm dünyada gençliği etkisi altına almasıyla biliniyor. Son yıllarda hem bir dans hem de bir spor dalı olarak öne çıkan breaking, şimdi de Uluslararası Olimpiyat Komitesi’nin onayıyla 2024 Paris Olimpiyat Oyunları’nda yeni bir kategori olarak yerini almaya hazırlanıyor. Bu zamana kadar sokak dansı olarak değerlendirilen breaking, 2018 yılında Arjantin’de düzenlenen Gençlik Olimpiyatları’nda yoğun ilgi görmesinin ardından Olimpiyat branşı olarak değerlendirmeye alınmıştı.


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