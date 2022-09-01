Musa Eroğlu kimdir, nerelidir, kaç yaşında? Musa Eroğlu türküleri...
Türk halk müziği'nin "üstad"ları arasında kabul edilen Musa Eroğlu kimdir? Musa Eroğlu nerelidir? Musa Eroğlu türküleri...
1944 yılında Mersin'in Mut ilçesinin Kumaçukuru köyünde doğdu. Musa Eroğlu Alevî Tahtacı Türkmenleri'ndendir.Mut Halkevi'nde halk oyunları oynadı. 1967'de "İkimiz Toprağa Girelim Elif" adlı ilk plağını çıkardı. O yıllarda yeniden radyoda tar, kemane, koltuk davulu, bağlama, divan sazı çalgılarıyla sınava girdi ve sınavı kazandı. 1970'li yılların sonlarına doğru müzik yönetmenliği de yaptı.
1980'e radyoda kadar mahalli sanatçı olarak çalıştı. Arif Sağ ve Muhlis Akarsu ile birlikte başladığı, daha sonra Yavuz Top’un da katılımı ile genişleyen "Muhabbet" seri albüm çalışmaları, 1980 sonrasında Türk halk müziğinin geniş kitlelere yayılmasında önemli katkı sağlamıştır. Sözlerini Abdürrahim Karakoç'un yazdığı "Unutursun Mihriban'ım" ve "Mihriban" türkülerini seslendirdi. Karacaoğlan'ın şiirlerini besteledi.
1998'de Kültür Bakanlığı tarafından verilen Devlet Sanatçısı unvanını alan Eroğlu, müzik çalışmalarına devam etmekte ve Kültür Bakanlığı'nda Halk Kültürleri ve Oyunları konusunda uzman ve araştırmacı olarak görev yapmaktadır. Kendi adını taşıyan müzik okulunda 1982'den bu yana 5.000'den fazla öğrenci eğitim almıştır.
MUSA EROĞLU EVLİ Mİ?
1966’da evlendiği Fatma Eroğlu'ndan ikisi kız, biri erkek üç çocuğu vardır. Fatma Eroğlu 2021 yılında hayatını kaybetti.
MUSA EROĞLU'NUN ALBÜMLERİ
1977 - Yaralı Turnam, Özaydın Müzik
1978 - Bu Dünya, Harika Kasetçilik
1979 - Yaz Gelir, Şah Plak
1981 - A Kuzum, Yağmur Plak
1983 - Muhabbet 1 (Arif Sağ ve Muhlis Akarsu ile birlikte), Şah Plak
1984 - Muhabbet 2 (Arif Sağ ve Muhlis Akarsu ile birlikte), Şah Plak
1985 - Muhabbet 3 (Muhlis Akarsu, Arif Sağ ve Yavuz Top ile birlikte), Şah Plak
1986 - Muhabbet 4 (Arif Sağ ve Yavuz Top ile birlikte), Şah Plak
1987 - Muhabbet 5 (Muhlis Akarsu, Arif Sağ ve Yavuz Top ile birlikte), Şah Plak
1987 - Seher Oldu Ey Nigarım, Bey Plak
1988 - Muhabbet 6 (Muhlis Akarsu ve Yavuz Top ile birlikte), Pınar Müzik (daha sonra Kalan Müzik yayınladı.)
1988 - Yummayın Kirpiklerini, Aziz Plak
1988 - Divane Gönlüm Benim, Aziz Plak
1989 - Muhabbet 7 (Muhlis Akarsu ve Yavuz Top ile birlikte), Pınar Müzik (daha sonra Kalan Müzik yayınladı.)
1990 - Bir Yanardağ Fışkırması, Majör Müzik
1991 - Garip Yolcu, Net Ses
1992 - Benim Dünyam, Net Ses
1993 - Kevser Irmağı / Sevda Yükü, Net Ses
1994 - Yol Ver Dağlar, Duygu Müzik
1994 - Bin Yıllık Yürüyüş 1, 2, Koda Müzik
1994 - Musa Eroğlu 94, Net Ses
1995 - Ömrüm Sana Doyamadım, Ajs Müzik
1996 - Halil İbrahim / Kerbela Destanı, Duygu Müzik
1996 - Bağlama Resital 1,2 (Arif Sağ ile birlikte), ASM
1997 - Semahlarımız, Bema Prodüksiyon
1998 - Musique Instrumentale D'Anatolie (Arif Sağ ile birlikte), ASM
1998 - Kavimler Kapısı Anadolu, Duygu Müzik
2000 - Bir Nefes Anadolu, Duygu Müzik
2003 - Sele Verdim, Duygu Müzik
2004 - Sazımızla Sözümüzle 2 (Güler Duman ile birlikte), Duygu Müzik
2007 - Dedem Korkut, Duygu Müzik
2010 - Armağan 1 (Yusuf Gül ile birlikte), Özdemir Plak
2010 - Semahlar, Mod Müzik
2012 - Zamansız Yağmur, Özdemir Plak
2015 - Musa Eroğlu ile Bir Asır, Özdemir Plak
2016 - Taşeli Türküleri, Özdemir Plak
2018 - Turnaların Göçü (Yeni Türküleriyle), Özdemir Plak
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