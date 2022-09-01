Kenan Karaman kimdir? Kenan Karaman hangi takımlarda oynadı?

01 Eylül 2022 Perşembe, 14:43

Kenan Karaman 5 Mart 1994 yılında Almanya'da dünyaya geldi. Futbola 2000 yılında yerel takımlardan MTV Stuttgart'ta başladı. 2005 yılında VfB Stuttgart altyapısına geçti. 2008'de ise TSG 1899 Hoffenheim altyapısına transfer oldu. 2009 yılında Hoffenheim'ın U-17 takımında forma giydi. 12 Nisan 2012'de dördüncü ligde mücadele eden 1899 Hoffenheim II'nin 1. FC Nürnberg II ile oynadığı maçta ilk profesyonel maçına çıktı. 1 Temmuz 2014 tarihinde 1899 Hoffenheim takımından Hannover 96'ya bedelsiz olarak transfer oldu. Kenan Karaman, 1 Temmuz 2018'de Fortuna Düsseldorf'a bedelsiz olarak transfer oldu.15 Temmuz 2021 tarihinde Beşiktaş, Karaman'ı kadrosuna kattığını açıkladı.

KENAN KARAMAN'IN MİLLİ TAKIM KARİYERİ

2012'de Valentin Granatkin turnuvasına katılan Türkiye U-18 kadrosuna çağrıldı. Aynı yıl U-19, U-20 ve Türkiye 21 yaş altı millî futbol takımında da forma giydi. Türkiye alt yaş kategorilerinde toplamda 25 maçta forma giyen Kenan Karaman bu maçlarda 5 gol kaydetti.

A millî takıma 15 Ekim 2017 tarihinde ilk kez Mircea Lucescu tarafından davet edildi ve 9 Kasım 2017 tarihinde Romanya ile oynanan hazırlık maçının 64. dakikasında Cenk Tosun'un yerine giyerek ilk kez forma giydi.

Kenan Karaman ilk millî golünü 30 Mayıs 2019 tarihinde Yunanistan ile oynanan, Türkiye'nin 2-1 kazandığı Hazırlık maçının 17. dakikasında Cengiz Ünder'ın pasını gole çevirerek attı.

KENAN KARAMAN, SCHALKE'DE

28 yaşındaki milli futbolcu, Alman ekibi Schalke 04 ile 3 yıllık anlaşma sağladı.