Celal Şengör ne dedi, neden ifadeye çağrıldı? Celal Şengör kimdir, kaç yaşında?

01 Eylül 2022 Perşembe, 13:06

Prof. Dr. Celal Şengör hakkında, katıldığı programda kullandığı sözler nedeniyle "Halkın bir kesiminin benimsediği dini değerlere alenen aşağılama" suçlamasıyla soruşturma başlatıldı. Şengör, "şüpheli" sıfatıyla ifadeye çağrıldı. İşte, merak edilenler...

CELAL ŞENGÖR NE DEDİ, NEDEN İFADEYE ÇAĞRILDI?



Prof. Dr. Celal Şengör, 23 Mayıs 2022'de katıldığı bir televizyon programındaki sözleri nedeniyle "Halkın bir kesiminin benimsediği dini değerlere alenen aşağılama" suçlamasıyla açılan soruşturma kapsamında "şüpheli" olarak ifadeye çağrıldı. Şengör'ün önümüzdeki günlerde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosu'na gelerek ifadesini vermesi bekleniyor.



Şengör, Fatih Altaylı'nın sunduğu "Teke Tek Bilim" programında şu ifadeleri kullanmıştı:

“Onların hepsi masal. İbrahim diye bir adamın yaşadığı malum değil…Bütün bu söylenen kişiler tarihte yok. Bunların hepsi o üç tane kutsal kitap denilen aslında… Hayır ama bu önemli Suriye din geleneği Mezopotamya din geleneğinden türemiş bir yan branştır.

Bizim bugün İbrahimi dinler dediğimiz işte Musevilik, Hristiyanlık, arkasından İslam yani Museviliğe bakıyorsun Musa peygamber diyorlar. O adamı da tarih bilmiyor. Yok öyle bir isim. Musevilerin kitabında bir Mısır’dan çıkış vardır meşhur. Yok öyle bir olay. Yani incelendi, yayınlandı.”

Aynı zamanda ünlü profesörü ifadeye çağıran savcının şarkıcı Gülşen'i 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik' iddiasıyla tutuklamaya sevk eden savcı Türkşad Kunthan Uçuk olduğu anlaşıldı.



CELAL ŞENGÖR KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?



Ali Mehmet Celâl Şengör, 24 Mart 1955 doğumlu, Türk akademisyen ve jeologdur. Şengör, ABD Ulusal Bilimler Akademisi, Amerikan Felsefe Topluluğu ve Rus Bilimler Akademisi üyesidir. Mehmet Fuat Köprülü'den sonra Rus Bilimler Akademisine seçilmiş ikinci Türk profesördür.



1990 yılında Academia Europaea'ya kabul edilen Şengör, aynı yıl Avusturya Jeoloji Servisi muhabir üyesi, 1991 yılında ise Avusturya Jeoloji Derneği şeref üyesi oldu. Yine 1991 yılında Kültür Bakanlığı'nın Bilgi Çağı Ödülünü kazandı. 1992 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Maden Fakültesi Genel Jeoloji Anabilim Dalı'nda profesörlüğe yükseldi.

67 yaşındaki Şengör, 23 Mart 2022 tarihinde İstanbul Teknik Üniversitesinde son dersini vererek 24 Mart 2022 tarihinde emekliye ayrılmıştır.