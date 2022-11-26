TÜYAP'ta düzenlenen İstanbul Fuarı iki yıllık aradan sonra tekrar yapılacak

26 Kasım 2022 Cumartesi, 02:00

İstanbul TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde (Büyükçekmece) yapılacak fuar, yurtiçi ve yurtdışından yayınevlerini, yazarları okurlarla buluşturacak. Yüzlerce kültür etkinliğine ve binlerce imza gününe ev sahipliği yapacak.

ONUR YAZARI NAZLI ERAY

Fuarın dünkü basın toplantısında konuşan TÜYAP Fuarlar Yapım AŞ Genel Müdürü İlhan Ersözlü, “2019’da kaldığımız yerden devam ediyoruz. ‘Kitabın Büyülü Dünyası’ temasıyla gerçekleşecek fuarımızda 1000’e yakın yayınevi, marka, kamu kurumu ve sivil toplum kuruluşu yer alacak, 750 binin üzerinde ziyaretçinin yoğun ilgisini bekliyoruz. Onur yazarımız Nazlı Eray’ın yanı sıra çok sevilen yazarlar ve çizerler çeşitli etkinliklerle ziyaretçilerimizle buluşacak” dedi.

‘DÜNYADA 5. SIRADAYIZ’

Türkiye Yayıncılar Birliği Başkanı Kenan Kocatürk ise basın toplantısındaki konuşmasında yayıncılığın zor bir dönemden geçtiğini de ifade etti. Kocatürk, “Okuyucunun kitapla sıkı bir bağı var” derken, yılda yayımlanan kitap sayısında Türkiye’nin dünyada 5. sırada olduğuna değindi.

‘KÂĞIT ÜRETİLMİYOR’

Kocatürk, sorulan bir soru üzerine ekonomik kriz ortamından yayınların nasıl etkilendiğini de anlattı. Yayıncıların sadece hammaddede yüzde 300’ü aşan artışla mücade ettiğini söyleyen Kocatürk, Türkiye’nin kâğıt fabrikalarının kitap kâğıdı üretmediğini de söyledi.

Kocatürk, geçen yıllarda 25 TL olan bir kitabın bu sene fiyatının 60 TL’den fazla olduğunu belirterek, yine de başka sektörlere göre artışların yayınevleri tarafından kârdan feragat edilerek sınırlı tutulduğunu ifade etti. Kocatürk, yayıncıların kamu hizmeti yaptığını söyleyip devletin mutlaka destek vermesi gerektiğini de sözlerine ekledi. Detaylı bilgi ve program için: http://istanbulkitapfuari.com/

‘FUARA KATILAMIYORUZ’

Ginko Kitap tarafından stant ücretlerinin yüksekliği nedeniyle 39. İstanbul Kitap Fuarı’na katılamayacakları açıklandı.

(İlhan Ersözlü ve Kenan Kocatürk)



Yayınevinden yapılan açıklamada, “Fuarın metrekare ücretlerinin ve diğer giderlerinin çok yüksek olması ve buna eklenen fuar şirketinin katı fiyat politikası, yayınevi olarak fuara katılımımızı imkânsız hale getirdi. Başlangıcından bu yana İstanbul Kitap Fuarı’nın parçası olmuş, yazarları fuarın onur yazarı olmuş bir yayınevi olarak ilk kez İstanbul Kitap Fuarı’na katıl(a)mayacağız” denildi.

Dünkü basın toplantısında konuşan İlhan Ersözlü ise konuyla alakalı soruya stant ücretlerinin olması gerekenden daha düşük olduğu yanıtını verdi.