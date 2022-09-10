Ada (The Island) filminin konusu nedir? Ada filminin oyuncuları kimlerdir?
Ada filmi Michael Bay tarafından yömetilen bilim-kurgu ve aksiyon filmidir. Ada (The Island) filminin konusu nedir? Ada filminin oyuncuları kimlerdir?
Ada filmi,ABD'de 2005 yılında vizyona girdi. 136 dakika süren filmin senaristliğini Alex Kurtzman ve Caspian Tradwell-Owen yaptı.
ADA FİLMİNİN KONUSU NEDİR?
Lincoln Six-Echo ve Jordan Two-Delta 21. yüzyılın ortalarında, dışarıya kapalı yer altında bir tesiste yaşayan yüzlerce kişiden ikisidir. Dikkatle kontrol edilen bu tesisin tüm sakinleri gibi günlük hayatlarındaki her şey, sözde kendi iyilikleri için, kontrol edilmektedir. Buradan çıkmanın tek yolu ve herkesin ortak umudu; çekilişle “Ada”ya gitmek için seçilmektir. Orası, raporlara göre, dünyada meydana gelen ve tesis sakinleri hariç gezegendeki herkesin canını alan ekolojik felaketten geriye kalan tek temiz ve yaşanılabilir karaparçasıdır.
Son zamanlarda açıklanamayan rüyalar gören Lincoln huzursuzdur ve hayatındaki kısıtlamaları gün geçtikçe daha çok sorgulamaya başlamıştır. Ama büyüyen merakının onu sürükleyeceği korkunç gerçeğe hiç hazırlıklı değildir. Genç adam varlığıyla ilgili her şeyin bir yalan, Ada’nın acımasız bir aldatmaca, ve kendi ve Jordan’ınki de dahil olmak üzere herkesin ölüsünün aslında dirisinden daha değerli olduğunu öğrenir. Zamanları daralmakta olduğu için, Lincoln ve Jordan bildikleri tek dünyadan cesurca kaçarlar. Yeryüzüne çıkıp, tesisin kontrolünden kaçınca, aralarındaki çocuksu ilişki yerini yetişkin ilişkisine bırakır. Fakat peşlerinde kendilerini amansızca takip eden tesisin taşeron güvenlik güçlerinden kaçmak, Lincoln ve Jordan’ın öncelikli hedefidir. Amaçları ise: Yaşamak ve yaşatmaktır!
ADA FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLERDİR?
Ewan McGregor
Tom Lincoln
Scarlett Johansson
Sarah Jordan
Djimon Hounsou
Sean Bean
Steve Buscemi
Michael Clarke Duncan
Jamil Starkweather
Ethan Phillips
Brian Stepanek
Noa Tishby
Siobhan Flynn
Kim Coates
Tom Everett
J.P. Manoux
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