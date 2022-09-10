Tünel (The Tunnel) filminin konusu nedir? Tünel (The Tunnel) filminin oyuncuları kimlerdir?

10 Eylül 2022 Cumartesi, 11:41

Tünel filmi, Kim Seong-hun tarafından yazılıp yönetilen bir hayatta kalma filmidir. Film 10 Ağustos 2016 tarihinde Güney Kore'de vizyona girdi.

TÜNEL (THE TUNNEL) FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Lee Jung-Soo kızının doğum günü için evine gitmektedir. Bir tünelden geçtiği sırada hiç beklemediği bir şey meydana gelir. Tünel çöker. Lee Jung-Soo uyandığında kendisini arabanın içinde sıkışmış bir halde bulur. Arabası ise binlerce ton beton ve enkazın altındadır. Arabanın içinde sadece cep telefonu, iki şişe su ve kızının doğum günü pastası vardır…

TÜNEL (THE TUNNEL) FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLERDİR?

Filmin başrolünde Jung-Woo Ha ve Doona Bae yer alırken filmde yer alan oyuncular şöyle:

Ha Jung-woo

Bae Doo-Na

Oh Dal-Su

Shin Jung-Keun

Nam Ji-hyun

Cho Hyun-Chul

Kim Hae-Sook

Yoo Seung-Mok

Park Hyuk-Kwon

Park Jin-Woo

Lee Dong-Jin

Lee Cheol-Min

Han Sung-Chun

Kim Seung-Hoon

Ye Soo-Jung

Jin Yong-Ok

Lee Dong-Yong

Joo Suk-Tae

Ahn Se-Ho

Seo Hyun-Woo

Lee Sang-Hee

Kang Shin-Chul

Jin Seon-Kyu

Yeo Min-Gyu

Kim Jong-Soo

Choi Gwi-Hwa

Jung Suk-Yong

Hwang Byeng-Gug

Bae Yoo-Ram







