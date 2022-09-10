Tünel (The Tunnel) filminin konusu nedir? Tünel (The Tunnel) filminin oyuncuları kimlerdir?

Tünel, özgün adıyla The Tunnel 2016 yapımı bir Kore filmidir. Tünel (The Tunnel) filminin konusu nedir? Tünel (The Tunnel) filminin oyuncuları kimlerdir?

cumhuriyet.com.tr
10 Eylül 2022 Cumartesi, 11:41
Tünel (The Tunnel) filminin konusu nedir? Tünel (The Tunnel) filminin oyuncuları kimlerdir?
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Tünel filmi, Kim Seong-hun tarafından yazılıp yönetilen bir hayatta kalma filmidir. Film 10 Ağustos 2016 tarihinde Güney Kore'de vizyona girdi.

TÜNEL (THE TUNNEL) FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Lee Jung-Soo kızının doğum günü için evine gitmektedir. Bir tünelden geçtiği sırada hiç beklemediği bir şey meydana gelir. Tünel çöker. Lee Jung-Soo uyandığında kendisini arabanın içinde sıkışmış bir halde bulur. Arabası ise binlerce ton beton ve enkazın altındadır. Arabanın içinde sadece cep telefonu, iki şişe su ve kızının doğum günü pastası vardır…

TÜNEL (THE TUNNEL) FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLERDİR?

Filmin başrolünde Jung-Woo Ha ve Doona Bae yer alırken filmde yer alan oyuncular şöyle:

Ha Jung-woo 

Bae Doo-Na 

Oh Dal-Su 

Shin Jung-Keun 

Nam Ji-hyun 

Cho Hyun-Chul 

Kim Hae-Sook

Yoo Seung-Mok 

Park Hyuk-Kwon 

Park Jin-Woo 

Lee Dong-Jin 

Lee Cheol-Min

Han Sung-Chun 

Kim Seung-Hoon 

Ye Soo-Jung

Jin Yong-Ok

Lee Dong-Yong 

Joo Suk-Tae 

Ahn Se-Ho

Seo Hyun-Woo 

Lee Sang-Hee 

Kang Shin-Chul 

Jin Seon-Kyu

Yeo Min-Gyu

Kim Jong-Soo 

Choi Gwi-Hwa 

Jung Suk-Yong 

Hwang Byeng-Gug 

Bae Yoo-Ram 




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