Tünel (The Tunnel) filminin konusu nedir? Tünel (The Tunnel) filminin oyuncuları kimlerdir?
Tünel, özgün adıyla The Tunnel 2016 yapımı bir Kore filmidir. Tünel (The Tunnel) filminin konusu nedir? Tünel (The Tunnel) filminin oyuncuları kimlerdir?
Tünel filmi, Kim Seong-hun tarafından yazılıp yönetilen bir hayatta kalma filmidir. Film 10 Ağustos 2016 tarihinde Güney Kore'de vizyona girdi.
TÜNEL (THE TUNNEL) FİLMİNİN KONUSU NEDİR?
Lee Jung-Soo kızının doğum günü için evine gitmektedir. Bir tünelden geçtiği sırada hiç beklemediği bir şey meydana gelir. Tünel çöker. Lee Jung-Soo uyandığında kendisini arabanın içinde sıkışmış bir halde bulur. Arabası ise binlerce ton beton ve enkazın altındadır. Arabanın içinde sadece cep telefonu, iki şişe su ve kızının doğum günü pastası vardır…
TÜNEL (THE TUNNEL) FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLERDİR?
Filmin başrolünde Jung-Woo Ha ve Doona Bae yer alırken filmde yer alan oyuncular şöyle:
Ha Jung-woo
Bae Doo-Na
Oh Dal-Su
Shin Jung-Keun
Nam Ji-hyun
Cho Hyun-Chul
Kim Hae-Sook
Yoo Seung-Mok
Park Hyuk-Kwon
Park Jin-Woo
Lee Dong-Jin
Lee Cheol-Min
Han Sung-Chun
Kim Seung-Hoon
Ye Soo-Jung
Jin Yong-Ok
Lee Dong-Yong
Joo Suk-Tae
Ahn Se-Ho
Seo Hyun-Woo
Lee Sang-Hee
Kang Shin-Chul
Jin Seon-Kyu
Yeo Min-Gyu
Kim Jong-Soo
Choi Gwi-Hwa
Jung Suk-Yong
Hwang Byeng-Gug
Bae Yoo-Ram
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