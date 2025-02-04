‘Üç Denizin Sesi Tekfen Filarmoni’ Özbekistan’a ulaştı

Yayınlanma: 04.02.2025 - 04:00

Güncelleme: 04.02.2025 - 04:00

Özbek asıllı daimi şefleri Aziz Shokhakimov ve solistleri piyanist Denis Kozhukhin ile çıktığı yılın ilk turnesinde 80 kişilik Tekfen Filarmoni, İzmir ve İstanbul’un hemen ardından 31 Ocak’ta Özbekistan’ın başkenti Taşkent’te Palace of International Forums’da ve 1 Şubat’ta tarihi şehirlerinden Semerkant’ın Viloyatı Musiqali Drama Teatri sahnelerinde art arda iki konser düzenledi. Ferit Tüzün’ün “Türk Kapriçyosu” ile başlayan konserlerde Rahmaninov, “3. Piyano Konçertosu” ve Beethoven, “5. Senfoni” eserleri seslendirildi.

İzmir, Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde 28 Ocak’ta verdikleri konseri ağustos ayında vefat eden koro grup şefleri Ertuğrul Köse’ye ithaf eden orkestra, 29 Ocak’ta İstanbul, Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda verdiği konseri de geçen ay kaybettiğimiz keman sanatçısı Ayla Erduran’a ithaf etti. CRR’deki konseri izleyen besteci Hasan Uçarsu “Hem solist, hem de orkestranın başarılı eşliği beni çok mutlu etti. Solistin hem güçlü hem de ince renklere de inen Rahmaninov yorumu ve orkestranın eşliği çok başarılıydı. Şefin özellikle senfoninin final bölümüne geçişini çok beğendim. Senfoninin karakterini çok iyi verdi” diyerek sanatçıları kutladı.

Turnenin solisti kuşağının önde gelen piyanistlerinden Denis Kozhukhin. Uluslararası Kraliçe Elizabeth Yarışması’nda 2010 yılında elde ettiği birincilikten bu yana prestijli festivallerde sık sık konuk sanatçı olmuş ve birçok ünlü orkestra ve şef ile çalışmış olan Kozhukhin orkestra eşliğinde Rachmaninov’un “3. Piyano Konçertosu”nu çalacak. Tekfen Filarmoni konserlerde Ferit Tüzün’ün Türk Kapriçyosu ve Beethoven’ın “5.Senfonisi”ni de seslendirilecek.