İtalyan basınından büyük övgü... 'Montella Türkiye'de tarih yazdı!

Yayınlanma: 16.10.2023 - 15:33

Güncelleme: 16.10.2023 - 15:33

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu 7. maçında Letonya’yı 4-0 mağlup ederek Almanya’da gerçekleştirilecek finallere katılmayı garantileyen A Milli Futbol Takımı’nın bu başarısı İtalya basınında geniş yer buldu. Haberlerde, kırmızı-beyazlıların İtalyan teknik direktörü Vincenzo Montella’nın kısa sürede iyi işler yaptığı ve taraftarların sevgilisi haline geldiği vurgulandı.

'TÜRKİYE’DEKİ TARAFTARLAR VE OYUNCULAR ŞİMDİDEN ONA DELİ OLUYOR'

Corriere dello Sport, "Vincenzo Montella’nın Türk milli takımı macerası henüz kısa süre önce başladı ancak teknik direktör şimdiden Türkiye’de gerçek bir örnek haline geldi. Montella, Türk milli takımını Avrupa Şampiyonası’na götürmeyi başaran ilk yabancı teknik direktör oldu. Türkiye’deki taraftarlar ve oyuncular şimdiden ona deli oluyor" ifadelerini kullandı.

La Gazzetta dello Sport, "Vincenzo Montella’nın Türkiyesi iyi başladı, çok çabaladı ve finalde şov yaptı" cümlelerine yer verdi.

'MONTELLA TÜRKİYE’DE TARİH YAZDI'

Goal internet sitesi ise İtalya yayınında, “Montella, Türkiye’yi iki maçta Avrupa Şampiyonası’na taşıdı: Euro 2024’te ilk İtalyan” başlığıyla, "Montella, Türkiye’ye damgasını vurmak ve 2022 Dünya Kupası’nı kaçırdıktan sonra onları önemli bir turnuvaya sokmak için doğru zamanda geldi" ifadelerine yer verdi.

Fanpage haber sitesi de, "Montella Türkiye’de tarih yazdı. Vincenzo Montella’nın Türkiye’de örnek haline gelmesi kısa sürdü. Eski forvet, Türk milli takımının başındaki sadece iki maç sonrası ülkenin spor tarihindeki yerini aldı. Avrupa şampiyonasına katılma hakkını elde eden ilk yabancı teknik direktör oldu. Oyuncular ve taraftarlar onun için tam anlamıyla deli oluyorlar" yorumunu yaptı.