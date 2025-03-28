‘Uçan Hollandalı’yı muhteşem bir yorumcudan dinledik
İstanbul Devlet Opera ve Balesi(İDOB), şef İbrahim Yazıcı yönetiminde sahneye koyduğu Richard Wagner’in başyapıtı “Uçan Hollandalı” operasını önceki akşam Der Holländer karakterinin en iyi yorumcularından biri olan Letonyalı basbariton Egils Silins’in katılımıyla sahneledi.
İstanbul Devlet Opera ve Balesi(İDOB), şef İbrahim Yazıcı yönetiminde sahneye koyduğu Richard Wagner’in başyapıtı “Uçan Hollandalı” operasını önceki akşam Der Holländer karakterinin en iyi yorumcularından biri olan Letonyalı basbariton Egils Silins’in katılımıyla sahneledi.
Ne yazık ki Taksim Meydanı’na ulaşılmasının güçlüğü nedeniyle çok az seyircinin izleyebildiği temsil muhteşemdi. Egils Silins’e; “Senta” rolünde Evren Ekşi; “Daland” rolünde Göktuğ Alpaşar; “Erik” rolünde Efe Kışlalı ;“Mary” rolünde Deniz Likos; “Der Steuermann” rolünde Berk Dalkılıç ve Volkan Akkoç yönetimindeki koro ellerinden gelenin en iyisini yaparak başarıyla eşlik ettiler.
Eseri çok iyi yöneten şef İbrahim Yazıcı Silins’e duyduğu hayranlığı şu sözlerle ifade etti; “Muhteşem tek kelimeyle. Hem şefi hem yanındaki solistleri yönlendirebilen, şarkı söylemeyi bilen ama sesinin güzelliğine âşık olmayan partisyona son derece sadık çok artist bir adam. İyi ki geldi, iyi ki onunla temsil yaptık. Gerçek bir Wagner yorumcusu.
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