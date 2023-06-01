Ulusal Tiyatro Festivali başlıyor

Yayınlanma: 01.06.2023 - 14:11

Güncelleme: 01.06.2023 - 14:11

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tiyatro Topluluğu (OMÜTİT) tarafından her yıl düzenlenen “Ulusal Tiyatro Festivali” Ondokuz Mayıs Üniversitesi Güzel Sanatlar Kampüsü OMÜ Sahnesi’nde ücretsiz olarak seyircisiyle buluşacak.

31 Mayıs-4 Haziran tarihleri arasında gerçekleşecek festivale: Doğuş Üniversitesi, Trabzon Tiyatro Trafik, Başkent Üniversitesi, Neros Akademi, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Ankara Üniversitesi ve OMÜTİT Mezunları oyunlarıyla katılım gerçekleştirecek.

Öğrencilikleri sürerken Tiyatro Topluluğunda görev almış, üniversiteden mezun olduktan sonra bir araya gelerek Fanus adlı oyunla yıllar sonra sahneye çıkmış OMÜTİT Mezunlar Ekibi de bu yıl festivalde yerlerini alacak. Fanus oyunundan sonra çalışmalara devam eden ekip; Zeus, Bir Zaman Tiyatro, Ay Işığında Şamata oyunlarını hem festival kapsamında hem de turnelerde sergiledi. İstanbul, Ankara ve Samsun’da grup oluşturan “OMÜTİT Mezunları” Bu yıl, Samsun ekibinin hazırladığı “Bir Daha Çal Sam” adlı iki perdelik komedi türündeki oyunla seyircisiyle buluştu.

ULUSAL TIYATRO FESTİVALİ'NİN PROGRAMI

35. sanat yılını kutlayan OMÜTİT 27 senedir aralıksız bir şekilde sürdürdüğü, Türkiye’nin en uzun soluklu olan tiyatro festivaline bu sene de devam ediyor. 27. Ulusal Hüseyin Ayçiçek Tiyatro Festivali ile Güzel Sanatlar Fakültesi OMÜ Sahnesi’nde sanatseverler ile buluşmaya hazırlanıyor. Festival programı ise şöyle:

1 Haziran

11.00 Patileme Günü (Tabzon Tiyatro Trafik)

19.00 Sevda ve Kavga Şiirleri (OMÜTİT Mezunlar)

2 Haziran

19.00 Yerma (Başkent Üniversitesi Tıp Oyuncuları)

3 Haziran

14.00 Bir Daha Çalsam (OMÜTİT Mezunlar)

19.00 Tiyatro Sporu Doğaçlama Gösterisi (Neros Akademi)

4 Haziran

14.00 Tartuffe (Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Yaratıcı Drama Topluluğu)

19.00 Canlı Maymun Lokantası (Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Tiyatro Topluluğu)