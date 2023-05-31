9. Ekin Yazın Dostları Tiyatro Ödülleri'ni kazananlar belli oldu.

Yayınlanma: 31.05.2023 - 10:03

Güncelleme: 31.05.2023 - 10:09

2013’de verilmeye başlayan Ekin Yazın Dostları Tiyatro Ödülleri, seçici kurulun yıl içinde izlediği ve en çok beğendiği sanatçı ve oyunların adlarını tiyatro tarihinin sayfalarına yazmak için verilmeye başlandı.

Covid-19 salgınından dolayı tiyatro salonlarının kapatılmasıyla 2020-2021 sezonunda oyunlar izlenemedi ve bir değerlendirme yapılamadı.

2021’de tiyatroların perdelerini yeniden açmaya başlamalarına karşın 2021-2022 sezonunda izlenebilen oyun sayısı yetersiz oldu ve 9. Ekin Yazın Dostları Tiyatro Ödülleri’nin 2021-2022 ve 2022-2023 sezonları oyunları birleştirilerek verilmesi kararlaştırılıdı.

Son iki sezonun seçkisinde yer alan 145 oyun seçici kurul tarafından izlendi ve 20 dalda değerlendirildi. Seçkide yer alan oyunların adları ve künyeleri grubun internet sitesinde görülebiliyor.

Bu yıl 4 kategorideki ödüller iki aday arasında paylaştırıldı ve genç yetenek ödülü dört oyuncuya verildi.

Seçici kurul, 30 kişiden oluşan “Ekin Yazın Dostları Seyircileri” grubuna 9 oyun önerdi. Bu oyunlar grup tarafından toplu olarak izlendikten sonra sanatçılarla da tartışıldı. Grup, yıl sonunda bir değerlendirme yaparak “Ekin Yazın Dostları Seyircileri Ödülünü” belirledi.