Uluslararası Adana Lezzet Festivali 7-9 Ekim'de düzenlenecek
Adana Valiliği tarafından bu yıl 6. kez düzenlenecek Uluslararası Adana Lezzet Festivali 7-9 Ekim'de gerçekleştirilecek.
Adana Valiliği tarafından bu yıl 6. kez düzenlenecek Uluslararası Adana Lezzet Festivali, Vali Süleyman Elban'ın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda duyuruldu:
"Gönüllere taht kuran güzellikleriyle her daim bir numara olan Adana, lezzette de '01' numara. Adana'mızın tadına doyulmaz lezzetlerinin yer aldığı 6. Uluslararası Adana Lezzet Festivali'miz bu sene 7-8-9 Ekim'de. Bu tarihlerde rotanız Adana olsun."
Festival, Merkez Park'ta organize edilecek.
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