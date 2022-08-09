Uluslararası Adana Lezzet Festivali 7-9 Ekim'de düzenlenecek

09 Ağustos 2022 Salı, 10:44

Adana Valiliği tarafından bu yıl 6. kez düzenlenecek Uluslararası Adana Lezzet Festivali, Vali Süleyman Elban'ın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda duyuruldu:

"Gönüllere taht kuran güzellikleriyle her daim bir numara olan Adana, lezzette de '01' numara. Adana'mızın tadına doyulmaz lezzetlerinin yer aldığı 6. Uluslararası Adana Lezzet Festivali'miz bu sene 7-8-9 Ekim'de. Bu tarihlerde rotanız Adana olsun."

Festival, Merkez Park'ta organize edilecek.