Prof. Dr. Haberal’a bir ödül daha...

07 Haziran 2022 Salı

Başkent Üniversitesi’nin ve bu üniversite şemsiyesi altındaki pek çok bilim kalesinin kurucusu Prof. Dr. Mehmet Haberal’a bir ödül de Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) verdiğini öğrenince aklıma ilk şu soru geldi:

Acaba kaçıncı ödüldür?

Bunu net olarak söylemek çok zor. Zira Prof. Dr. Haberal’a ödül veren kurumların yelpazesi çok geniş. Karadeniz Sanayici ve İşadamları Derneği’nin yılın bilim insanı ödülünden Amerikan Cerrahlar Koleji onursal üyeliğine, İspanya Sivil Liyakat Nişanı’ndan Ürdün Cerrahlar Derneği’nin ilk kez verdiği onursal üyeliğe kadar ülkenin ve dünyanın dört bir yanından kabul görmek her şeyden önce hizmet ve emek istiyor.

Aslında en büyük ödül sıradan bir yurttaşın, “İyi ki Haberal hoca var” demesi. Bunu pek çok kez duymuş bir kişi olarak Prof. Haberal’ın en çok bu alanda ödül aldığını söyleyebiliriz.

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Kuruluşunun 100. yılını kutlamaya hazırlandığımız Türkiye Cumhuriyeti Devleti kimlerin omuzları üzerinde duruyor?

Bu sorunun yanıtı değişik şekillerde verilebilir. Bizim yanıtımız şu:

Bu ülke Mustafa Kemal Atatürk’ün kurtuluş ve kuruluş değerlerine inanmış, bu uğurda karşılık beklemeksizin mücadele eden, hiçbir koşulda umutsuzluğa kapılmadan üretmeyi, hizmet etmeyi sürdüren insanların yürek ve beyin gücü üzerinde ayakta duruyor.

Onların başında da Prof. Dr. Haberal geliyor.

Odun ateşinde başladığı eğitim hayatını lazer ışığına dönüştüren....

Karadeniz yaylalarındaki patika yollarda başladığı zirve yürüyüşünü Dünya Organ Nakli Derneği Başkanlığı’na taşıyan...

Barakalarda başladığı insan yaşamını uzatma ve daha kaliteli hale getirme mücadelesine Anadolu’nun ve dünyanın dört bir yanında kurumlaştıran...

Silivri zindanında demirden, betondan bile umut ve gelecek üretip belki de dünyada ilk kez hapisteyken uluslararası organ nakli konferansı düzenleyen bilim insanı...

Prof. Dr. Haberal ülkesinin yararlarını düşünerek attığı adımlardan “suç” üretildiği anlarda dahi tüm dünya insanlarının daha iyi yaşaması için mücadele etti.

Bakış açısı 360 derece... Bilimde en ileriye gitmiş ülkelerle yarışırken geride kalanların elinden tuttu. Kazakistan’dan Azerbaycan’a Türk dilli alanda mekik dokurken Afrika’nın hiçbir bölgesine sırtını dönmedi.

Bu ülkelerde doktorların doktoru oldu. Onlara hem organ naklini uygulamalı gösterdi hem de bunun kurumlarının oluşmasını sağladı.

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15 dakikada çok güzel portre resimleri yapan bir ressama sormuşlar:

- Bu kadar kısa sürede nasıl başarıyorsunuz?

Şu yanıtı vermiş:

- 40 yıl artı 15 dakika!

Prof. Dr. Haberal’ın bunca başarısının altında da 40 yılı aşan bitip tükenmek bilmeyen bir emek ve kararlılık var.

Organ nakline kafa yorduğu 1980’lerin başında, “Yapamazsın” dediler: “Türkiye’de bunun yasası bile yok.”

O zaman ne yapmalı? Bunun yasasını çıkarmalı. Meclis’te gerektiğinde kapı kapı dolaşıp bu yasanın şart olduğunu anlattı, ikna etti, çıkmasını sağladı. Bugün de bu alanın dünya ölçeğinde zirvesine ulaştı.

Nice ödüllere Haberal hocam... Hep vurgularsınız:

“İyi ki ülkemiz var...”

Siz bu ülkeye büyük bir ödülsünüz...

İyi ki varsınız!