Kanser tedavisi gören ünlü müzisyen Kim Simmonds yaşamını yitirdi
1956'te kurulun ünlü Blues rock grubu Savoy Brown'ın solisti Kim Simmonds, 75 yaşında yaşamını yitirdi. Simmonds, 4. evre kolon kanseriyle mücadele ediyordu.
Beatles'tan sonra gelen İngiliz blues gruplarının son dalgası Savoy Brown grubunun solisti Kim Simmonds, 75 yaşında hayatını kaybetti.
Grubun Facebook sayfası üzerinden yapılan açıklamada Simmonds'un, 13 Aralık'ta hayatını kaybettiği belirtildi. Grup, 55 yılı aşkın bir süredir birlikteydi.
Simmonds, nadir görülen 4. evre taş hücreli kolon kanseriyle mücadele ediyordu.
Asıl adı Savoy Brown Blues Band olan grup 1965 yılında Londra, Battersea'de kurulmuştu. Simmonds, grubun hayatta kalan son üyesiydi.
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