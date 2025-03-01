Ünlü oyuncu 'The Office' devam dizisi ile geri dönüyor...

Yayınlanma: 01.03.2025 - 22:51

Güncelleme: 01.03.2025 - 22:51

"The Office" evreninde geçecek yeni dizide Oscar Nuñez, efsanevi Oscar Martinez karakteriyle geri dönüyor. Variety’nin haberine göre, Nuñez'in projede yer alacağı doğrulandı.

YENİ DİZİ "THE PAPER" İSMİYLE YAYIMLANABİLİR

Greg Daniels ve Michael Korman’ın yaratıcılığını üstlendiği ve belgesel tarzında çekilecek olan yeni dizinin, adı henüz kesinleşmemekle birlikte "The Paper" olması bekleniyor. Yapım, bir grup gönüllü muhabirin Orta Batı'da ölmekte olan bir yerel gazeteyi canlandırma çabasını konu alacak. Hikâyenin, "The Office" dizisini çeken belgesel ekibi tarafından anlatılması, eski karakterlerin yeni projeye dahil olabilme ihtimalini güçlendiriyor.

KADRODA HANGİ İSİMLER YER ALIYOR?

Nuñez'in dışında, şu ana kadar eski "The Office" kadrosundan başka bir ismin diziye katıldığına dair bir açıklama yapılmadı. Ancak dizinin, "The Office" ile aynı evrende geçtiği için ilerleyen bölümlerde başka tanıdık yüzlerin de ekrana gelebileceği belirtiliyor.

Başrollerde Domhnall Gleeson, Sabrina Impacciatore, Chelsea Frei, Melvin Gregg, Gbemisola Ikumelo, Alex Edelman, Ramona Young ve Tim Key gibi isimler yer alırken, Eric Rahill, Duane Shepard Sr., Allan Havey, Nate Jackson, Mo Welch, Nancy Lenehan, Molly Ephraim ve Tracy Letts gibi isimler de konuk oyuncu olarak projeye dahil olacak.

Oscar Nuñez’in dizide nasıl bir rol üstleneceği henüz bilinmiyor.