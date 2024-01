Yayınlanma: 03.01.2024 - 11:25

Güncelleme: 03.01.2024 - 11:25

Başrollerinde Steve Carell ve John Krasinski'nin yer aldığı kült komedi dizisi The Office'in yeniden ekranlara geleceği haberlerinin ardından dizinin ne zaman başlayacağı merak ediliyor. Peki, The Office yeniden mi başlıyor? The Office ne zaman başlayacak? The Office yeniden başlayacak mı?

THE OFFİCE YENİDEN Mİ BAŞLIYOR?

"The Office" dizisinin ABD'de yeniden çekilmesi gündemde ve hayranlarının heyecanı dorukta! Dizi, yıllardır en sevilen ofis sitcomlarından biri olarak kabul ediliyor ve yeniden çekilme fikri uzun bir süredir konuşuluyordu.

Dizi, 2013 yılında sona erdikten sonra bile büyük bir izleyici kitlesi tarafından sevilerek izlenmeye devam etti. Ancak, yeni bir versiyonun gelme ihtimali, hayranları heyecanlandırıyor.

Bundan aylar sonra The Office dizisinde depo müdürü Darryl Philbin'i canlandıran Craig Robinson, The A.V. Club'a verdiği röportajda konuyla ilgili sessizliğini bozdu.

Craig Robinson, "Bir şeyler olduğunu duydum. Bana da bahsedildi. Eğer gerçekleşirse, bir noktada Darryl'ı yeniden canlandırmayı çok isterim ama şu anda bilmiyorum" dedi.